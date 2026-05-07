ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 12:17
Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 28χρονου που κατηγορείται για τον βιασμό της συζύγου του

Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη μετά την καταγγελία της 21 ετών συζύγου του για γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.

Η σύλληψή του φαίνεται πως ήταν επεισοδιακή, καθώς, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τον εντόπισαν, χθες το βράδυ, στην περιοχή των Μετεώρων, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα με το Ι.Χ. φορτηγό που οδηγούσε, επιχειρώντας να διαφύγει, ενώ πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς.

Ύστερα από καταδίωξη, το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο 28χρονος συνελήφθη, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

