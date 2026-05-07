Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε ληστή με σουγιά που «χτυπούσε» ψιλικατζίδικα

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε άνδρας, 31 ετών, ο οποίος, χθες τα ξημερώματα, επιχείρησε να ληστέψει με σουγιά μίνι-μάρκετ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι λίγη ώρα νωρίτερα, ενεργώντας με ανάλογο τρόπο, είχε αφαιρέσει από κατάστημα ψιλικών το χρηματικό ποσό των 790 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 49χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στον Περιφερειακό

Καιρός: Ο ορισμός της άνοιξης υπό την απειλή του «πορτοκαλί εισβολέα»

Κρήτη: Εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με 96 αλλοδαπούς νότια των Καλών Λιμένων