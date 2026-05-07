Κρήτη: Εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με 96 αλλοδαπούς νότια των Καλών Λιμένων

Στον εντοπισμό δύο λεμβών και στην περισυλλογή 96 αλλοδαπών προχώρησε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή Καλοί Λιμένες στην Κρήτη.

Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex, ενώ οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και παροχής συνδρομής από τις αρμόδιες Αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία στην Κρήτη: Ο 54χρονος εκτέλεσε τον Νικήτα ανήμερα των γενεθλίων του – Σπαραγμός στο σπίτι του 21χρονου, την Πέμπτη η κηδεία του

Θρίλερ στη Διώρυγα της Κορίνθου με δραματική διάσωση 15χρονης – Διεκομίσθη στο νοσοκομείο

Νεκρός εντοπίστηκε 47χρονος στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης – Είχε καταπλακωθεί από όχημα τύπου ATV











