Εντυπωσιακό ψηφιδωτό 1.800 ετών με την αρχαιοελληνική λέξη «τρυφή» βρέθηκε στην Τουρκία (Photos/Video)

Ένα εντυπωσιακό ψηφιδωτό που δημιουργήθηκε πριν από περίπου 1.800 χρόνια ήρθε στο «φως» στην περιοχή της αρχαίας Ζίλε (σημερινό Τοκάτ) στη βόρεια Τουρκία.

Σύμφωνα με το turkiyetoday.com, το εύρημα εντοπίστηκε στον κήπο ενός αμπελώνα, κατά τη διάρκεια μη εξουσιοδοτημένων εργασιών, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές να παρέμβουν και να διερευνήσουν την υπόθεση ως περίπτωση παράνομης ανασκαφής.

Το ψηφιδωτό φέρει στο κέντρο του την αρχαιοελληνική λέξη «τρυφή», που σημαίνει πολυτέλεια, αφθονία και ευζωία.

Tokat'ta bir bağ evinin bahçesinde kaçak kazıda bulunan 1800 yıllık mozaik, kurtarma kazısıyla gün yüzüne çıkarıldı.



• Sezar'ın 'Geldim, gördüm, yendim.' dediği şehirde bulunan mozaiğin üzerinde, Antik Yunanca 'lüks ve bolluk' anlamına gelen 'ΤΡΥΦΗ' yazıyor. pic.twitter.com/mleC33Sa3S — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) May 5, 2026

Η συγκεκριμένη ανακάλυψη αποκτά ιδιαίτερο ιστορικό βάρος, καθώς πραγματοποιείται σε μια περιοχή που ταυτίζεται με τη Ζίλε της αρχαιότητας, γνωστή και ως το σημείο όπου ο Ιούλιος Καίσαρας φέρεται διατύπωσε το περίφημο «veni, vidi, vici» («ήρθα, είδα, νίκησα»).

Το ψηφιδωτό, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ειδικών, πιθανότατα κοσμούσε δάπεδο δημόσιου ή ιδιωτικού κτιρίου υψηλής κοινωνικής σημασίας.

Tokat’ta bir bağ evinin bahçesindeki kaçak kazıyla ortaya çıkan Roma Dönemi'ne ait figürlü mozaikler için kurtarma kazıları yapılıyor.



Antik Yunanca “ΤΡΥΦΗ” (lüks ve bolluk) yazılı mozaiğin işçiliğiyle Zeugma’daki “Çingene Kızı”na benzetildiği belirtildi.pic.twitter.com/wpRplwdYei — BPT (@bpthaber) May 5, 2026

Το εύρημα έγινε γνωστό όταν εικόνες του άρχισαν να διακινούνται στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας διεθνές ενδιαφέρον.

