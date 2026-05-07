ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 02:13
07.05.2026 00:56

Εντυπωσιακό ψηφιδωτό 1.800 ετών με την αρχαιοελληνική λέξη «τρυφή» βρέθηκε στην Τουρκία (Photos/Video)

Ένα εντυπωσιακό ψηφιδωτό που δημιουργήθηκε πριν από περίπου 1.800 χρόνια ήρθε στο «φως» στην περιοχή της αρχαίας Ζίλε (σημερινό Τοκάτ) στη βόρεια Τουρκία.

Σύμφωνα με το turkiyetoday.com, το εύρημα εντοπίστηκε στον κήπο ενός αμπελώνα, κατά τη διάρκεια μη εξουσιοδοτημένων εργασιών, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές να παρέμβουν και να διερευνήσουν την υπόθεση ως περίπτωση παράνομης ανασκαφής.

Το ψηφιδωτό φέρει στο κέντρο του την αρχαιοελληνική λέξη «τρυφή», που σημαίνει πολυτέλεια, αφθονία και ευζωία.

Η συγκεκριμένη ανακάλυψη αποκτά ιδιαίτερο ιστορικό βάρος, καθώς πραγματοποιείται σε μια περιοχή που ταυτίζεται με τη Ζίλε της αρχαιότητας, γνωστή και ως το σημείο όπου ο Ιούλιος Καίσαρας φέρεται διατύπωσε το περίφημο «veni, vidi, vici» («ήρθα, είδα, νίκησα»).

Το ψηφιδωτό, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ειδικών, πιθανότατα κοσμούσε δάπεδο δημόσιου ή ιδιωτικού κτιρίου υψηλής κοινωνικής σημασίας.

Το εύρημα έγινε γνωστό όταν εικόνες του άρχισαν να διακινούνται στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας διεθνές ενδιαφέρον.

