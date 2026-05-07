Εντυπωσιακό ψηφιδωτό 1.800 ετών με την αρχαιοελληνική λέξη «τρυφή» βρέθηκε στην Τουρκία (Photos/Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένα εντυπωσιακό ψηφιδωτό που δημιουργήθηκε πριν από περίπου 1.800 χρόνια ήρθε στο «φως» στην περιοχή της αρχαίας Ζίλε (σημερινό Τοκάτ) στη βόρεια Τουρκία.
Σύμφωνα με το turkiyetoday.com, το εύρημα εντοπίστηκε στον κήπο ενός αμπελώνα, κατά τη διάρκεια μη εξουσιοδοτημένων εργασιών, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές να παρέμβουν και να διερευνήσουν την υπόθεση ως περίπτωση παράνομης ανασκαφής.
Το ψηφιδωτό φέρει στο κέντρο του την αρχαιοελληνική λέξη «τρυφή», που σημαίνει πολυτέλεια, αφθονία και ευζωία.
Η συγκεκριμένη ανακάλυψη αποκτά ιδιαίτερο ιστορικό βάρος, καθώς πραγματοποιείται σε μια περιοχή που ταυτίζεται με τη Ζίλε της αρχαιότητας, γνωστή και ως το σημείο όπου ο Ιούλιος Καίσαρας φέρεται διατύπωσε το περίφημο «veni, vidi, vici» («ήρθα, είδα, νίκησα»).
Το ψηφιδωτό, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ειδικών, πιθανότατα κοσμούσε δάπεδο δημόσιου ή ιδιωτικού κτιρίου υψηλής κοινωνικής σημασίας.
Το εύρημα έγινε γνωστό όταν εικόνες του άρχισαν να διακινούνται στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας διεθνές ενδιαφέρον.
Διαβάστε επίσης:
Προειδοποίηση Ρωσίας για μαζικό πλήγμα στο Κίεβο σε απάντηση στις απειλές Ζελένσκι
Διπλωματικό θρίλερ για τον τερματισμό του πολέμου: Πόσο κοντά σε συμφωνία είναι ΗΠΑ-Ιράν, νέα προθεσμία μιας εβδομάδας από τον Τραμπ
Γάζα: Κατάπαυση πυρός στα… χαρτιά – Τουλάχιστον 5 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.