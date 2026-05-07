ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 00:40
Δολοφονία στην Κρήτη: Ο 54χρονος εκτέλεσε τον Νικήτα ανήμερα των γενεθλίων του – Σπαραγμός στο σπίτι του 21χρονου, την Πέμπτη η κηδεία του

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει το σπίτι της οικογένειας του 21χρονου Νικήτα στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου το απόγευμα της Τετάρτης 6/05 έφτασε η σορός του, μία μόλις ημέρα μετά τη στυγερή δολοφονία του από τον 54χρονο.

Το σπίτι του 21χρονου έχει μετατραπεί σε τόπο οδύνης, καθώς εκεί ζούσε ο άτυχος νέος μαζί με τους δικούς του ανθρώπους, λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου κόπηκε τόσο βίαια το νήμα της ζωής του.

Ντυμένος γαμπρός για το «τελευταίο του ταξίδι», ο 21χρονος Νικήτας με τον χαμό του βύθισε στο πένθος γονείς και αδέρφια, που στέκονταν υποβασταζόμενοι, ανήμποροι να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. «Παιδί μου και δεν σε γλίτωσα» φώναξε ο πατέρας του, σε μια στιγμή που συγκλόνισε τους πάντες.

Από την πρώτη στιγμή, συγγενείς και φίλοι βρίσκονται στο πλευρό της οικογένειας, σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, προσπαθώντας να απαλύνουν τον ανείπωτο πόνο για την άδικη απώλεια. Οι θρήνοι και οι κραυγές δεν έχουν σταματήσει ούτε στιγμή.

Σε μια από τις πιο σπαρακτικές εκφράσεις του πόνου, η αδερφή του Νικήτα Γεμιστού απευθύνει λόγια που συγκλονίζουν: «Σε περιμένω να γυρίσεις». Μέσα από αυτά, αποτυπώνεται η τραγικότητα της απώλειας του 21χρονου, που δολοφονήθηκε την Τρίτη, 05/05, στην Αμμουδάρα από τον πατέρα του φίλου του, με τον οποίο είχαν εμπλακεί σε τροχαίο πριν τρία χρόνια, και ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από μέρες νοσηλείας στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Η ίδια συνεχίζει, με λόγια που ραγίζουν καρδιές: «Εγώ σ΄ αγαπώ και δεν σου κρατώ κακία που έφυγες και με άφησες μόνη, αλήθεια. Σε περιμένω να γυρίσεις. Μου έταξες να με βοηθήσεις να φέρω τα ρούχα μου στη μαμά και να μετακομίσω στο καινούργιο μου σπίτι. Δεν το ξεχνάω».

Η προαναγγελθείσα τραγωδία

Οι χειρότεροι φόβοι της οικογένειας επιβεβαιώθηκαν με τον πιο τραγικό τρόπο. Εδώ και χρόνια παρακαλούσαν τον 21χρονο να εγκαταλείψει την Κρήτη, έχοντας αντιληφθεί πως ο 54χρονος, πατέρας του Γιώργου που είχε χάσει τη ζωή του μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη το όχημα που οδηγούσε ο Νικήτας, είχε λυγίσει ψυχικά και είχε μετατρέψει το πένθος του σε οργή εναντίον του 21χρονου.

Παρά τις εκκλήσεις, ο Νικήτας δεν ήθελε να αποχωριστεί την οικογένειά του, με την οποία ήταν βαθιά δεμένος. Ωστόσο, η μοίρα έμελλε να τον απομακρύνει από κοντά τους με τον πιο βίαιο και οριστικό τρόπο.

Στο πένθος έχει βυθιστεί και ο Χώνος Μυλοποτάμου, στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, τόπος καταγωγής της οικογένειας. Εκεί, την Πέμπτη 07/05, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον 21χρονο, μέσα σε ατμόσφαιρα βαθιάς θλίψης.

Η οικογένεια, μάλιστα, απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση σε όσους παρευρεθούν στην κηδεία να φορούν λευκά ρούχα, τονίζοντας: «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας».

Το νήμα της ζωής κόπηκε ανήμερα των γενεθλίων του

Στις 5 Μαΐου 2026, ο Νικήτας έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου πατέρα του κολλητού του φίλου. Η τραγική ειρωνεία είναι πως την ίδια ακριβώς ημέρα γιόρταζε τα γενέθλιά του.

Γεννημένος στις 5 Μαΐου 2005, ο Νικήτας έκλεινε εκείνη τη μέρα τα 21 του χρόνια, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτή θα ήταν και η τελευταία ημέρα της ζωής του.

