ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 00:41
06.05.2026 23:43

Θρίλερ στη Διώρυγα της Κορίνθου με δραματική διάσωση 15χρονης που έπεσε από ύψος 50 μέτρων – Διεκομίσθη στο νοσοκομείο

Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε το βράδυ της Τετάρτης, 6/5, περιστατικό στη Διώρυγα της Κορίνθου, όταν μια ανήλικη εντοπίστηκε στο νερό.

Όπως μεταδίδει το korinthostv.gr, πρόκειται για 15χρονη, η παρουσία της οποίας είχε νωρίτερα κινήσει την προσοχή διερχόμενου πολίτη στην περιοχή του Ισθμού, καθώς κατευθυνόταν προς τα πρανή.

Ο ίδιος ειδοποίησε άμεσα τος Αρχές, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας και του Λιμενικού.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη νεαρή κοπέλα, που έπεσε από ύψος περίπου 50 μέτρων, να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας, έχοντας τις αισθήσεις της, και κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της. Με την καθοδήγησή τους, η 15χρονη άρχισε να κολυμπά προς ασφαλέστερο σημείο για τουλάχιστον 20 λεπτά μέχρι να φτάσει κοντά στη βυθιζόμενη γέφυρα στα Ίσθμια.

Στο συγκεκριμένο σημείο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης, καθώς αστυνομικοί και λιμενικοί την ανέσυραν με ασφάλεια. Στη συνέχεια, η ανήλικη διεκομίσθη με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί στην πλάτη.

