ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 00:41
06.05.2026 23:19

Ένταση στο δημαρχείο Βόλου: Διακοπή ημερίδας και προσαγωγές φοιτητών μετά από συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Δημαρχείο Βόλου, όταν ομάδα φοιτητών μπήκε αιφνιδιαστικά στην αίθουσα εκδηλώσεων και σταμάτησε, πριν καν αρχίσει, ημερίδα με τίτλο «Έξυπνη Γεωργία και Καινοτομία: Η Νέα Εποχή στον Αγροτικό Τομέα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φοιτητές κατευθύνθηκαν στον χώρο όπου είχε προγραμματιστεί η εκδήλωση, η οποία διοργανωνόταν από τον Φοιτητικό Σύλλογο του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Με την είσοδό τους, προκάλεσαν ένταση φωνάζοντας συνθήματα, πετώντας τρικάκια και γράφοντας υβριστικά μηνύματα τόσο εντός της αίθουσας, όσο και στους διαδρόμους του δημαρχείου.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του κτιρίου, όπου -κατά μαρτυρίες- εμπόδιζαν την πρόσβαση σε όσους επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν την ημερίδα. Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι «Αγωνιστικές Κινήσεις» έγιναν «εκδικητικές συλλήψεις αγωνιστών, μετά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο Βόλου».

Δήμος Βόλου: «Αήθης και επονείδιστη πράξη»

Τα περιστατικά βανδαλισμού στη μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου προκάλεσαν έντονη αντίδραση από τη Δημοτική Αρχή.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Βόλου επισημαίνει ότι ομάδα ατόμων προχώρησε σε αναγραφή συνθημάτων και ρύπανση του χώρου, προκαλώντας φθορές στη δημοτική περιουσία, ενώ καταδικάζει το συμβάν κάνοντας λόγο για «αήθη και επονείδιστη πράξη» που, όπως τονίζει, δεν συνάδει με τον απαιτούμενο σεβασμό προς τον δημόσιο χώρο και την τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι τέτοιου είδους ενέργειες αλλοιώνουν τον χαρακτήρα ενός χώρου που ανήκει σε όλους τους πολίτες, με τη δημοτική αρχή να χαρακτηρίζει τη στάση των δραστών ως έκφραση αντικοινωνικής νοοτροπίας.

Τέλος, ο Δήμος Βόλου απευθύνει κάλεσμα προς πολίτες, φορείς και δημοτικές παρατάξεις να καταδικάσουν το περιστατικό και να σταθούν απέναντι σε αντίστοιχες πρακτικές που πλήττουν δημόσιες υποδομές.

