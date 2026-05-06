Euroleague, Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91: Οι «νυχτερίδες» μείωσαν σε 2-1 τη σειρά

Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει το μπάσκετ του στο τελευταίο πεντάλεπτο, πλησίασε σε μια σπουδαία ανατροπή από το -19, όμως η Βαλένθια του… χάλασε το πάρτι πρόκρισης από το Game 3. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με 87-91 στο Telekom Center Athens, με τις «νυχτερίδες» να απαντούν με το ίδιο… νόμισμα και να παραμένουν «ζωντανές» στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague, μειώνοντας σε 2-1.

Συνολικά, οι Ισπανοί ήταν πολύ καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είχαν το πάνω χέρι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και κατάφεραν να χτίσουν διαφορές που έφτασαν ακόμη και τους 19 πόντους.

Άναψαν τα αίματα και αποβλήθηκαν Άταμαν και Μαρτίνεθ

Τα… αίματα άναψαν στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν ο Νίκος Ρογκαβόπουλος χρεώθηκε με φάουλ στη διεκδίκηση ενός ριμπάουντ, περίπου 2:30 πριν από το φινάλε της περιόδου. Ο Εργκίν Άταμαν και ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκαν έντονα για τη συγκεκριμένη φάση.

Η αντίδραση ήρθε και από τον πάγκο της Βαλένθια, με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να επεμβαίνει και να ζητά να τιμωρηθεί ο Τούρκος προπονητής για τα παράπονά του. Ο κόουτς Άταμαν βγήκε εκτός εαυτού, με τους δύο προπονητές να έρχονται σε απόσταση αναπνοής, λίγο πριν πιαστούν στα χέρια.

Οι διαιτητές αποφάσισαν να αποβάλουν και τους δύο από τη συνέχεια της αναμέτρησης, μετά το σοβαρό επεισόδιο που προκάλεσαν.

Η καθυστερημένη αντίδραση των «πράσινων»

Ακόμη και στο κακό τους βράδυ, οι «πράσινοι» βρήκαν τον τρόπο να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Στο τελευταίο πεντάλεπτο ανέβασαν την απόδοσή τους, μείωσαν τη διαφορά και πλησίασαν στους 5 πόντους, στο 85-90.

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός απώλεσε σημαντικές ευκαιρίες για να πλησιάσει ακόμη περισσότερο, καθώς δεν βρήκε στόχο σε κρίσιμα περιφερειακά σουτ.

Στα 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, το παιχνίδι έφτασε στη μία κατοχή, με το σκορ στο 87-90, ύστερα από 2/3 βολές του Χέιζ-Ντέιβις.

Οι «πράσινοι» είχαν μάλιστα την ευκαιρία να ισοφαρίσουν, όμως τα δύο διαδοχικά τρίποντα του εξαιρετικού στο ματς Ρογκαβόπουλου δεν βρήκαν στόχο. Έτσι, η Βαλένθια πήρε τη νίκη με 87-91 και οι δύο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Παρασκευή 8 Μαΐου, στις 21:15.

Ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση μέτρησε ο Τι Τζέι Σορτς με 17 πόντους, ενώ 16 πρόσθεσε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, 15 ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και 13 ο Κέντρικ Ναν, που αποβλήθηκε με 5 φάουλ στο 35΄.

Από τη Βαλένθια, που συνεχίζει να ελπίζει, «έλαμψαν» οι Μπανκού Μπαντιό και Ζαν Μοντέρο, οι οποίοι σημείωσαν από 16 πόντους, ενώ Κάμερον Τέιλορ (14π.) και Ντάριους Τόμπσον (12π.) συμπλήρωσαν τη λίστα των… διψήφιων.

Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να έχει την ευκαιρία να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση ενώπιον των φιλάθλων του, στο επόμενο παιχνίδι της σειράς.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 39-52, 66-75, 87-91

Η Ζαλγκίρις επέστρεψε από το -19 και μείωσε σε 2-1 τη σειρά με Φενέρ

Η Ζαλγκίρις κατάφερε να επιστρέψει από το -19 εναντίον της Φενερμπαχτσέ και να παραμείνει «ζωντανή» στα play off της Euroleague. Μετά τις δύο ήττες στην Κωνσταντινούπολη, οι Λιθουανοί επικράτησαν 81-78 στο Κάουνας, μείωσαν τη σειρά των αναμετρήσεων στο 2-1 και θα προσπαθήσουν την Παρασκευή (8/5) να τη φέρουν στα ίσια.

Για τρίτο συνεχόμενο ματς μέσα σε οκτώ ημέρες, η Φενερμπαχτσέ κατάφερε τον απόλυτο αιφνιδιασμό. Ακριβώς όπως και στα δύο πρώτα παιχνίδια στην Κωνσταντινούπολη, έτσι και απόψε στη «Ζαλγκίριο Αρένα» η κάτοχος του τροπαίου στρίμωξε στα… σχοινιά από το ξεκίνημε τους γηπεδούχους, οι οποίοι αναγκάστηκαν από πολύ νωρίς να κυνηγούν το σκορ. Η διαφορά είχε πάρει διαστάσεις από το 14ο λεπτό (16-35) με τη Φενέρ να έχει τον απόλυτο έλεγχο.

Ξανά, όπως τα προηγούμενα ματς, η Ζαλγκίρις άρχισε να καλύπτει με… κόπο και ιδρώτα το χάσμα, το οποίο μειώθηκε ακόμα και στο -3 (41-44 στο 22΄). Με το ματς να μπαίνει στο τελευταίο τετράλεπτο (36΄) οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν 70-70 για πρώτη φορά μετά την έναρξη του παιχνιδιού. Μέχρι τότε δεν είχε περάσει ποτέ μπροστά στο σκορ. Αυτό έγινε στο 38΄ με τον κορυφαίο Τουμπέλις να πετυχαίνει τέσσερις συνεχόμενους πόντους για το 74-72. Η ψυχολογία είχε γυρίσει υπέρ των γηπεδούχων που ήταν ψύχραιμοι στις βολές στο τέλος και επικράτησαν 81-78.

Τα δεκάλεπτα: 12-25, 35-42, 57-62, 81-78

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπάλντουϊν 16 (2), Μέλι 4 (1), Χόρτον-Τάκερ 15, Ντε Κολό 7 (1), Μπιμπέροβιτς 10 (2), Γιαντούνεν 4, Χολ 14 (1), Σίλβα 2, Κόλσον 2, Μπιρτς 5

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Μασιούλις): Γουϊλιαμς-Γκος 18 (3), Φρανσίσκο 12 (2), Ράιτ 11, Μπραζντέ Τουμπέλις 26 (3), Λο 2, Σλέβα 2, Μπιρούτις, Μπουτκεβίτσιους 3 (1), Ουλανόβας 7

Στα Games 3 και Games 4 (εάν χρειαστούν) στα πλέι οφ της Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

3οι ΑΓΩΝΕΣ (5-6/5/2026)

Τρίτη, 5 Μαϊου

Μονακό (Μονακό)–ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 82-105 (0-3)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 76-69 (1-2)

Τετάρτη, 6 Μαϊου

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ–Βαλένθια (Ισπανία) 87-91 (2-1)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 81-78 (1-2)

4οι ΑΓΩΝΕΣ (7-8/5/2026) – ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ

Πέμπτη, 7 Μαϊου

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 21:00

Παρασκευή, 8 Μαϊου

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ–Βαλένθια (Ισπανία) 21:15

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 20:00

** Οι σειρές κρίνονται στις 3 νίκες (best of 5)

