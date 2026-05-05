Συναγερμός στην Κρήτη: Άγρια συμπλοκή με θύμα έναν 20χρονο – Πατέρας δολοφόνησε τον οδηγό που είχε σκοτώσει σε τροχαίο τον γιο του

Σκηνές βίας με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης, 5/5, στην περιοχή του Γάζιου στην Κρήτη, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, όπου ξέσπασε αιματηρή συμπλοκή, με έναν 20χρονο να χάνει τη ζωή του.

Ο δράστης εγκατέλειψε άμεσα το σημείο, διαφεύγοντας με μαύρο αυτοκίνητο μάρκας Peugeot, ενώ πληροφορίες τους θέλουν να κινούνται προς την Αμμουδάρα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 20χρονος διεκομίσθη στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι μέχρι στιγμής παραμένουν άφαντοι.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

