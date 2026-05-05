Σενάρια για «λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη με δήμο και αντιπεριφέρεια Τουρισμού

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή συνάντηση ανάμεσα στον δήμο Θεσσαλονίκης, την αντιπεριφέρεια Τουρισμού και στελέχη της Ryanair, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας της βάσης της αεροπορικής εταιρείας στην πόλη.

Η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Βίκυ Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ThessPost.gr ξεκαθάρισε πως από την πλευρά της αεροπορικής εταιρείας δεν υπήρξαν οριστικές ανακοινώσεις, καθώς η τελική απόφαση για το μέλλον της βάσης εκκρεμεί.

«Η σύσκεψη πήγε καλά, δεν μας ανακοίνωσαν κάτι οριστικό γιατί δεν έχουν πάρει απόφαση ακόμη. Θέλουν να το συζητήσουν και με τους ανθρώπους των πληρωμάτων του στόλου. Τις επόμενες μέρες θα υπάρχει μια καλύτερη εικόνα», είπε η κ. Χατζηβασιλείου.

Όπως ανέφερε, επίσης, στο επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθεί συντονισμένη επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων με τη Fraport, με βασική επιδίωξη τη διασφάλιση της βέλτιστης δυνατής εξέλιξης για τον τουρισμό σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.

