search
ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 17:50
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.05.2026 16:38

Δίωξη για ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα στον διανομέα που πετούσε πέτρες σε περαστικούς 

05.05.2026 16:38
dianomeas-kifisia

Δίωξη για ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα ασκήθηκε στον 28χρονο διανομέα που πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις εξής πράξεις:

  • βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα)
  • επικίνδυνη σωματική βλάβη
  • επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου
  • οπλοφορία
  • οπλοχρησία
  • φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Η στιγμή που πετά πέτρα σε γυναίκα

Η δράση του ξεκίνησε πριν από 15-20 ημέρες. Σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το Star φαίνεται ο διανομέας να πετάει πέτρα σε γυναίκα που κάνει βόλτα με το σκυλάκι της. Η πέτρα την βρήκε στο στόμα και της έσπασε τα δόντια.

Αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα

«Το πρώτο του θύμα ήταν ένα κοριτσάκι. Στη συνέχεια τραυμάτισε ενήλικες άνδρες και γυναίκες. Έχουμε τέσσερα καταγεγραμμένα περιστατικά», εξήγησε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας και πρόσθεσε ότι ο 28χρονος φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Διαβάστε επίσης

«Αιμορραγούσαν και τα δύο παιδιά μου»  – Σε επέμβαση υποβλήθηκε ο 16χρονος που δέχθηκε επίθεση από 25χρονο νταή στη Νέα Φιλαδέλφεια 

Μυρτώ: «Ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά για να την εκβιάζουν» λέει η μητέρα της

Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση 40χρονος που ενεπλάκη σε τροχαίο ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
texerani emporiko kentro fotia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση φωτιάς σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης (Video)

emirata
ΚΟΣΜΟΣ

«Eπιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» από το Ιράν δέχονται τα ΗΑΕ

leykos oikos new
ΚΟΣΜΟΣ

Με μήνυμα ενημέρωσε ο Λευκός Οίκος το Ιράν πριν από τη νέα επιχείρηση στο Ορμούζ

Primetime
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ένα ντοκιμαντέρ του Παύλου Τσίμα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα σήμερα (4/5) στο «Prime time»

PASOK_ANDROULAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τη νέα του σύνθεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karximakis – siakantaris- karystianoy- kastanidis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το κρύο ζέστη των γκάλοπ, τα… χαμένα κείμενα του συνεδρίου, ο υβριστής  Σιακαντάρης, η «ορφανή» συναίνεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, η ομάδα Καρυστιανού και ο Καστανίδης 

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

touristes italia pozitano – new
ΚΟΣΜΟΣ

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

violada tzortziotis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Από τις στάχτες στην πραγματικότητα: Το σενάριο Καραμολέγκου – Βιολάντα και οι πατέντες του Τζωρτζιώτη

tsafos_0405_1920-1080_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά Τσάφου: «Μας οδηγείτε στη χρεωκοπία - Χαμένοι οι καταναλωτές, υπερκέρδη για προμηθευτές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 17:49
texerani emporiko kentro fotia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση φωτιάς σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης (Video)

emirata
ΚΟΣΜΟΣ

«Eπιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» από το Ιράν δέχονται τα ΗΑΕ

leykos oikos new
ΚΟΣΜΟΣ

Με μήνυμα ενημέρωσε ο Λευκός Οίκος το Ιράν πριν από τη νέα επιχείρηση στο Ορμούζ

1 / 3