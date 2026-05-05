Δίωξη για ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα στον διανομέα που πετούσε πέτρες σε περαστικούς 

Δίωξη για ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα ασκήθηκε στον 28χρονο διανομέα που πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις εξής πράξεις:

βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα)

επικίνδυνη σωματική βλάβη

επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου

οπλοφορία

οπλοχρησία

φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Η στιγμή που πετά πέτρα σε γυναίκα

Η δράση του ξεκίνησε πριν από 15-20 ημέρες. Σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το Star φαίνεται ο διανομέας να πετάει πέτρα σε γυναίκα που κάνει βόλτα με το σκυλάκι της. Η πέτρα την βρήκε στο στόμα και της έσπασε τα δόντια.

Αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα

«Το πρώτο του θύμα ήταν ένα κοριτσάκι. Στη συνέχεια τραυμάτισε ενήλικες άνδρες και γυναίκες. Έχουμε τέσσερα καταγεγραμμένα περιστατικά», εξήγησε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας και πρόσθεσε ότι ο 28χρονος φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

