Μυρτώ: «Ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά για να την εκβιάζουν» λέει η μητέρα της

Η μητέρα της αδικοχαμένης Μυρτώς μίλησε για πρώτη φορά δίνοντας τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα του μοιραίου βραδιού στην Κεφαλονιά.

‘Οπως είπε στον ΑΝΤ1: «Εκείνο το βράδυ στις 14-04-2026 πιστεύω ότι ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά, να τη βιντεοσκοπήσουν για να την εκβιάζουν»,

«Εκείνη την ώρα μου τηλεφώνησε η κυρία… Μου είπε με αυστηρό ύφος ότι δεν μπορεί να μου πει από το τηλέφωνο τον λόγο του τηλεφωνήματος και να πάω από το νοσοκομείο να μου πει από κοντά. Είδα παγωμένα βλέμματα και σαν να με λυπόντουσαν και κατάλαβα ότι κάτι έχει συμβεί στο παιδί μου. Αλλά δεν φαντάστηκα ότι έχει φύγει από τη ζωή», πρόσθεσε η μητέρα της Μυρτώς.

Το «δυστυχώς» των γιατρών

Όπως περιέγραψε ακόμη η μητέρα της Μυρτώς: «Πριν μου πουν οτιδήποτε, μου έδωσαν ηρεμιστικά χάπια και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είπα στον γιατρό να κάνουν κάτι για να σώσουν το παιδί μου. Να πάρουν τη δική μου καρδιά να τη δώσουν σε εκείνη. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι έτρεξα αμέσως στο παιδί μου. Θυμάμαι τα παγωμένα βλέμματα των γιατρών και ότι μου είπαν “δυστυχώς”, αλλά εγώ δεν ήθελα να πιστέψω ότι το παιδί μου είχε φύγει από τη ζωή».

«Ήταν παιδί της εκκλησίας»

Η μητέρα της Μυρτώς την περιέγραψε ως ένα παιδί «ταπεινό και ευγενικό», «ένα παιδί της εκκλησίας και του σπιτιού». Οπως είπε ακομη ήταν φιλόζωη, δεν έβγαινε ιδιαίτερα έξω παρά μόνο για να βγάλει κάθε μέρα βόλτα το σκυλάκι της και δεν έπινε».

Αναφερόμενη στην 23χρονη τρανς φίλη της, είπε χαρακτηριστικά:

«Τον τελευταίο μήνα πέτυχα δύο φορές τη Μυρτώ στο σπίτι, που μιλούσε με βιντεοκλήση με τον… Μπήκα στο δωμάτιο της να δω με ποιον μιλάει. Φορούσε κουκούλα. Μου έκαναν εντύπωση τα χείλη του και τα μάτια του που ήταν βαμμένα και μου εξήγησε η Μυρτώ ότι είναι αγόρι και ντύνεται γυναίκα. Δεν έδωσα σημασία. Είχα απεριόριστη εμπιστοσύνη στη Μυρτώ. Δεν είχαμε μυστικά μεταξύ μας».

