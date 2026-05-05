Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη.

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 10.21 π.μ. σήμερα Τρίτη, εντοπίζεται σε θαλάσσιο χώρο 19 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.2 || 20 km SE of #Ierápetra (#Greece) || 4 min ago (local time 10:21:15). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/NEXCBAzzqu — EMSC (@LastQuake) May 5, 2026

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 8,6 χιλιόμετρα.

