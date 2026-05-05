Ριφιφί σε μεσιτικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη

Διάρρηξη τύπου ριφιφί σημειώθηκε σε μεσιτικό γραφείο της ανατολικής Θεσσαλονίκης, με τηΝ ακριβή λεία των δραστών να παραμένει άγνωστη.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στην αστυνομία, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης διαπίστωσε το προηγούμενο 24ωρο οπή σε τοίχο του γραφείου, γεγονός που παραπέμπει στη συγκεκριμένη μέθοδο διάρρηξης.

Οι δράστες της διάρρηξης εισέβαλαν από την πίσω πλευρά του κτιρίου και όπως καταγγέλλει ο ιδιοκτήτης έκαναν ζημιές και αφαίρεσαν λιγότερα από 1.000 ευρώ. Ωστόσο, οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για ποσό που έφτανε τις 300.000 ευρώ.

Η υπόθεση ερευνάται από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως.

Διαβάστε επίσης:

Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ κατά τη διαδρομή Αθήνα – Πάργα

Το μεγάλο «στοίχημα» της Πάρνηθας μετά το καζίνο και το project Voria που προχωρά στο Μαρούσι – Επενδύσεις, σχέδια και φόβοι εγκατάλειψης

Από τις στάχτες στην πραγματικότητα: Το σενάριο Καραμολέγκου – Βιολάντα και οι πατέντες του Τζωρτζιώτη