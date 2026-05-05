Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ κατά τη διαδρομή Αθήνα – Πάργα

Την τελευταία του πνοή μέσα σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ, το οποίο πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Πάργα, άφησε ένας 47χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Epirus TV, περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα, με την άφιξη του οχήματος στο ΚΤΕΛ Πάργας, ο οδηγός διαπίστωσε ότι ο επιβάτης δεν είχε τις αισθήσεις του.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο. Οι διασώστες επιχείρησαν ανάνηψη με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και μετέφεραν τον 47χρονο στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, ο άνδρας δεν επανήλθε.

Στο σημείο μετέβη και η αστυνομία για τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου του 47χρονου, ο οποίος ήταν κάτοικος της περιοχής, αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

