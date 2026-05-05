Το μεγάλο «στοίχημα» της Πάρνηθας μετά το καζίνο και το project Voria που προχωρά στο Μαρούσι – Επενδύσεις, σχέδια και φόβοι εγκατάλειψης

Η εικόνα στο βουνό έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει. Όχι θεαματικά τουλάχιστον όχι ακόμη. Αλλά όσοι γνωρίζουν καλά την Πάρνηθα λένε ότι η «αντίστροφη μέτρηση» έχει ξεκινήσει.

Το καζίνο του Μον Παρνές, που για δεκαετίες λειτουργούσε ως βασικός πόλος έλξης, ετοιμάζεται να αποχωρήσει. Και μαζί του, να κλείσει ένα κεφάλαιο που σημάδεψε τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας. Και το ερώτημα που κυριαρχεί πλέον είναι τι θα απογίνει το Μον Παρνες χωρίς τις ρουλέτες, την τσόχα και τα…φρουτάκια! Την ίδια ώρα το νέο κεφάλαιο στην ιστορία του καζίνο γράφεται ήδη στο Μαρούσι, στην περιοχή Δηλαβέρη, απέναντι από το Golden Hall. Εκεί υλοποιείται το project VORIA, μια επένδυση που αλλάζει τα δεδομένα στον χάρτη της ψυχαγωγίας. Φορέας του έργου είναι η North Star Entertainment, η οποία έχει αναλάβει τη μετεγκατάσταση του καζίνο σε ένα σύγχρονο, πολυλειτουργικό συγκρότημα.

Η εκκίνηση των εργασιών δεν ήταν αυτονόητη. Προηγήθηκε μια μακρά περίοδος προσφυγών και νομικών εμπλοκών, που τελείωσε, με την οριστική απόφαση του Συμβούλιο της Επικρατείας τον Μάιο του 2025. Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ακύρωσης κατά του Προεδρικού Διατάγματος, ανοίγοντας οριστικά τον δρόμο για την υλοποίηση της επένδυσης.Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το project VORIA αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά εγχειρήματα των τελευταίων ετών στην Αττική. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει καζίνο, ξενοδοχειακή μονάδα περίπου 150 δωματίων, αμφιθέατρο 1.400 θέσεων, χώρους στάθμευσης και υποδομές που στοχεύουν τόσο στον τουρισμό όσο και στον συνεδριακό κλάδο. Η συνολική επένδυση εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 380 εκατ. ευρώ, ενώ η ανάπτυξη προβλέπεται να δημιουργήσει περίπου 1.000 νέες θέσεις εργασίας.

Το έργο φέρει έντονο αστικό χαρακτήρα. Περιλαμβάνει κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής, αλλά και σημαντικές προβλέψεις για πράσινο και κοινόχρηστους χώρους, μέρος των οποίων θα αποδοθεί στον Δήμο Αμαρουσίου. Στόχος, σύμφωνα με τους επενδυτές, είναι να δημιουργηθεί ένας προορισμός που θα λειτουργεί όχι μόνο για τους επισκέπτες, αλλά και για την καθημερινότητα των κατοίκων.

Ενώ, λοιπόν, στο Μαρούσι τα έργα προχωρούν, στην Πάρνηθα το σκηνικό είναι διαφορετικό. Το Μον Παρνές παραμένει σε λειτουργία προς το παρόν, αλλά η επόμενη ημέρα είναι ήδη στο τραπέζι των διαβουλεύσεων. Το ακίνητο, που ανήκει στην ΕΤΑΔ, βρίσκεται στο επίκεντρο σχεδιασμών για την αξιοποίησή του μετά την αποχώρηση του καζίνο, με σκοπό να παραμείνει λειτουργικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΤΑΔ έχει ήδη προσεγγίσει ανθρώπους προκειμένου να υπάρξει μελέτη για τις πιθανές χρήσεις των εγκαταστάσεων. Στο «πακέτο» περιλαμβάνεται και το εγκαταλελειμμένο Σανατόριο, ένα κτίριο που εδώ και δεκαετίες παραμένει εγκαταλελειμμένο και επιβαρυμένο από σοβαρά προβλήματα στατικότητας, ιδίως μετά τον σεισμό του 1999.

Το βασικό σενάριο που εξετάζεται αφορά την τουριστική αξιοποίηση των ακινήτων αλλά με αυστηρούς περιορισμούς. Η θέση του συγκροτήματος εντός του Εθνικού Δρυμού δεν επιτρέπει εκτεταμένες παρεμβάσεις. Αντιθέτως, προκρίνεται ένα μοντέλο ήπιας ανάπτυξης, με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Οι εγκαταστάσεις του Μον Παρνές, που χρονολογούνται από τη δεκαετία του ’60, απαιτούν σημαντικές επενδύσεις για να καταστούν λειτουργικές. Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται ακόμη και η κατεδάφιση του Πύργου Μυλωνά, λόγω εκτεταμένων φθορών.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν θα υπάρξει πραγματικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Στελέχη της αγοράς εμφανίζονται επιφυλακτικά, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχα projects στο παρελθόν έχουν καθυστερήσει ή «παγώσει». Από την άλλη πλευρά, πηγές της ΕΤΑΔ υποστηρίζουν ότι ήδη υπάρχει κινητικότητα από υποψήφιους επενδυτές.

Την ίδια στιγμή, ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του τελεφερίκ. Μετά τη μεταφορά του καζίνο στο Μαρούσι , η διαχείρισή του περνά στον Δήμο Αχαρνών, ωστόσο η βιωσιμότητά του θεωρείται αβέβαιη, καθώς μεγάλο μέρος της επιβατικής κίνησης συνδεόταν με τη λειτουργία του καζίνο. Στο τραπέζι των διαβουλεύσεων βρίσκονται και προτάσεις για συνολικό επανασχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής, με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου ήπιας ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει και το Τατόι το οποίο ήδη βρίσκεται σε τροχιά ανάπλασης.

