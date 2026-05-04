Συναγερμός στο Λιμενικό: Ρυμουλκό σκάφος προσάραξε στη Μακρόνησο

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό για ρυμουλκό με 7 Έλληνες πλήρωμα που βρέθηκε σε κίνδυνο.
Το ρυμουλκό προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Μακρόνησου και στη συνέχεια παρατηρήθηκε εισροή υδάτων.
Στο σημείο έσπευσε παραπλέον ιδιωτικό σκάφος, ενώ κατευθύνονται επίσης 1 σκάφος του Λιμενικού και 2 ρυμουλκά.
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.
