Συναγερμός στο Λιμενικό: Ρυμουλκό σκάφος προσάραξε στη Μακρόνησο

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό για ρυμουλκό με 7 Έλληνες πλήρωμα που βρέθηκε σε κίνδυνο.

Το ρυμουλκό προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Μακρόνησου και στη συνέχεια παρατηρήθηκε εισροή υδάτων.

Στο σημείο έσπευσε παραπλέον ιδιωτικό σκάφος, ενώ κατευθύνονται επίσης 1 σκάφος του Λιμενικού και 2 ρυμουλκά.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.

Διαβάστε επίσης

Πέθανε ο συνιδιοκτήτης της Zeus+Dione, Γιάννης Κολοτούρας – Το μήνυμα της Μαρέβας Μητσοτάκη για τον συνεργάτη της

Τζουμέρκα: Προσβάσιμος και πάλι ο Μπάρος, ο υψηλότερος ασφαλτοστρωμένος δρόμος της Ελλάδας στα 1.904 μέτρα

Η αστείρευτη δύναμη του Έντι: Από μικροπωλητής έγινε γιατρός στο Νοσοκομείου Μεσολογγίου