ΗΠΑ: Lockdown στον Λευκό Οίκο – Η Μυστική Υπηρεσία πυροβόλησε ένοπλο κοντά στο μνημείο του Τζορτζ Ουάσινγκτον (Video)

Σε lockdown μπήκε ο Λευκός Οίκος αργά το βράδυ της Δευτέρας (σ.σ. ώρα Ελλάδας) και για περίπου 20 λεπτά, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί «μερικά οικοδομικά τετράγωνα» από την προεδρική κατοικία.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, πρόκειται για προληπτικό μέτρο, για την προστασία του προσωπικού και των αξιωματούχων, το οποίο ήρθη λίγο μετά τις 11 – ώρα Ελλάδας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, βρισκόταν στο κτίριο την ώρα του περιστατικού.

Την ίδια ώρα και σύμφωνα με σχετικές μαρτυρίες, η Μυστική Υπηρεσία απομάκρυνε τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο, και τους οδήγησε στην αίθουσα όπου γίνονται οι ενημερώσεις του Τύπου.

U.S. Secret Service just evacuated us from our camera position at the White House north lawn. We’re now gathering in the briefing room. No indication as to what’s going on pic.twitter.com/G49ZVayIHx — Megan Cassella (@mmcassella) May 4, 2026

Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, προσωπικό της βρίσκεται στο σημείο περιστατικού με πυροβολισμούς που εμπλέκουν αστυνομικό, στη διασταύρωση 15ης Οδού και Independence Avenue στην Ουάσιγκτον.

🇺🇸UPDATE:

– Secret Service confirms a man was SHOT by law enforcement.

– Triggered temporary lockdown of White House

– Security quickly secured the area

– Condition and motive not yet clear https://t.co/Nli9xN7q0L pic.twitter.com/xnSbAYD6ZK — Info Room (@InfoR00M) May 4, 2026

Η υπηρεσία ανέφερε ακόμη ότι ένας ένοπλος δέχθηκε πυροβολισμό από τις Αρχές κοντά στο Μνημείο του Τζορτζ Ουάσινγκτον, και, εξαιτίας του περιστατικού, ο Λευκός Οίκος μπήκε σε lockdown. Μέχρι στιγμής, η κατάσταση του ατόμου που δέχτηκε τα πυρά παραμένει άγνωστη.

U.S. Secret Service personnel are on the scene of an officer-involved shooting at 15th Street and Independence Avenue in Washington, D.C. One individual was shot by law enforcement; their condition is currently unknown. Please avoid the area as emergency crews are responding. pic.twitter.com/LNUTL2F3gM May 4, 2026

UPDATE: 1 person shot by law enforcement near the White House. Circumstances still unclear. pic.twitter.com/rdWhudrwFM — BNO News (@BNONews) May 4, 2026

Διαβάστε επίσης:

Ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη: Το Ισραήλ επέλεξε την Ελλάδα για να προωθήσει την περιφερειακή του ηγεμονία

Κατάπαυση πυρός 8–9 Μαΐου για την Ημέρα της Νίκης ανακοίνωσε ο Πούτιν παρά το «όχι» Ζελένσκι – Αντίποινα αν επιχειρήσει να διαταράξει τους εορτασμούς

Γιατί το Ιράν επιτέθηκε στις εγκαταστάσεις της Φουτζάιρα; Το λιμάνι που «κρατά» την παγκόσμια τροφοδοσία σε αργό πετρέλαιο











