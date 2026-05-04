ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 00:26
04.05.2026 23:01

ΗΠΑ: Lockdown στον Λευκό Οίκο – Η Μυστική Υπηρεσία πυροβόλησε ένοπλο κοντά στο μνημείο του Τζορτζ Ουάσινγκτον (Video)

Σε lockdown μπήκε ο Λευκός Οίκος αργά το βράδυ της Δευτέρας (σ.σ. ώρα Ελλάδας) και για περίπου 20 λεπτά, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί «μερικά οικοδομικά τετράγωνα» από την προεδρική κατοικία.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, πρόκειται για προληπτικό μέτρο, για την προστασία του προσωπικού και των αξιωματούχων, το οποίο ήρθη λίγο μετά τις 11 – ώρα Ελλάδας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, βρισκόταν στο κτίριο την ώρα του περιστατικού.

Την ίδια ώρα και σύμφωνα με σχετικές μαρτυρίες, η Μυστική Υπηρεσία απομάκρυνε τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο, και τους οδήγησε στην αίθουσα όπου γίνονται οι ενημερώσεις του Τύπου.

Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, προσωπικό της βρίσκεται στο σημείο περιστατικού με πυροβολισμούς που εμπλέκουν αστυνομικό, στη διασταύρωση 15ης Οδού και Independence Avenue στην Ουάσιγκτον.

Η υπηρεσία ανέφερε ακόμη ότι ένας ένοπλος δέχθηκε πυροβολισμό από τις Αρχές κοντά στο Μνημείο του Τζορτζ Ουάσινγκτον, και, εξαιτίας του περιστατικού, ο Λευκός Οίκος μπήκε σε lockdown. Μέχρι στιγμής, η κατάσταση του ατόμου που δέχτηκε τα πυρά παραμένει άγνωστη.

