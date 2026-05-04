Στενά του Ορμούζ: Νέα ανάφλεξη με ΗΠΑ και Ιράν – Βολές, απειλές και αντικρουόμενοι ισχυρισμοί

Νέος κύκλος έντασης ξέσπασε στα Στενά του Ορμούζ, με ΗΠΑ και Ιράν να ανταλλάσσουν κατηγορίες, απειλές και διαψεύσεις για στρατιωτικές κινήσεις στην κρίσιμη θαλάσσια οδό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «κατέρριψαν» επτά ιρανικά μικρά σκάφη, ενώ η Τεχεράνη έκανε λόγο για προειδοποιητικά πυρά κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών και προειδοποίησε ότι πλοία που θα επιχειρήσουν να περάσουν από το «κλειστό» Στενό χωρίς άδεια θα «πληγούν και θα καταστραφούν».

Αντικρουόμενοι ισχυρισμοί για τα Στενά του Ορμούζ

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει τεταμένη, καθώς ΗΠΑ και Ιράν προχώρησαν τις τελευταίες ώρες σε μια σειρά αντικρουόμενων ισχυρισμών και διαψεύσεων για στρατιωτικές επιχειρήσεις και κινήσεις πλοίων στην περιοχή.

Η παρακολούθηση της κίνησης των πλοίων στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες και πιο ευαίσθητες ναυτιλιακές διαδρομές διεθνώς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έπληξαν επτά ιρανικά «μικρά σκάφη» στα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής στον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η CENTCOM, είχε ανακοινώσει ότι εμπορικά πλοία με σημαία ΗΠΑ και αντιτορπιλικά του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού διέσχισαν το Στενό. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε τον ισχυρισμό «εντελώς ψευδή».

Την ίδια ώρα, το Πολεμικό Ναυτικό του ιρανικού στρατού ανακοίνωσε ότι έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών. Ξεχωριστά, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Ιράν έπληξε ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο, κάτι που η Ουάσινγκτον διαψεύδει.

Προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης, το IRGC, απηύθυναν προειδοποίηση προς τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή, αναφέροντας ότι όσα επιχειρήσουν να περάσουν από το «κλειστό» Στενό του Ορμούζ θα «πληγούν και θα καταστραφούν».

Το Fars Plus δημοσίευσε δύο ηχητικά μηνύματα που αποδίδονται στο IRGC. Σε αυτά, εκδίδονται προειδοποιήσεις στα περσικά και στα αγγλικά προς πλοία στον Περσικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στη Θάλασσα του Ομάν.

«Αυτή είναι μια σοβαρή προειδοποίηση από τις ναυτικές δυνάμεις του IRGC. Το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό και η διέλευση από αυτό χωρίς την άδεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και εκτός της καθορισμένης διαδρομής απαγορεύεται. Εάν οποιοδήποτε πλοίο περάσει χωρίς άδεια στο γεωγραφικό μήκος 56°00′ Ανατολικά στον Περσικό Κόλπο και στο γεωγραφικό πλάτος 25°40′ Βόρεια στη Θάλασσα του Ομάν, θα πληγεί και θα καταστραφεί», αναφέρεται στο μήνυμα.

Τραμπ: «Καμία ζημιά» πλην του νοτιοκορεατικού πλοίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή» δεν υπάρχει «καμία ζημιά» από τη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ, εκτός από το περιστατικό με νοτιοκορεατικό πλοίο.

«Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή! Έχουμε καταρρίψει επτά μικρά σκάφη ή, όπως τους αρέσει να τα αποκαλούν, “γρήγορα” σκάφη», έγραψε ο Τραμπ.

«Είναι το μόνο που τους έχει απομείνει. Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, δεν έχει υπάρξει, αυτή τη στιγμή, καμία ζημιά που διέρχεται από τα Στενά», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός είχε υποστηρίξει ότι όλες οι απειλές στα Στενά είχαν αντιμετωπιστεί, καθώς οι ΗΠΑ κινούνται προς την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού.

Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα σημειώθηκε φωτιά και έκρηξη σε πλοίο που διαχειρίζεται η νοτιοκορεατική ναυτιλιακή εταιρεία HMM, ενώ βρισκόταν στα Στενά του Ορμούζ. Η Σεούλ ανέφερε ότι διερευνά «ύποπτο πλήγμα» σε φορτηγό πλοίο αγκυροβολημένο στα Στενά, μετά από αναφερόμενη έκρηξη στο μηχανοστάσιο. Ο Τραμπ απέδωσε την ευθύνη στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη δεν έχει σχολιάσει.

Η απειλή Τραμπ προς το Ιράν

Μιλώντας τη Δευτέρα στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το Ιράν θα «εξαφανιστεί από προσώπου Γης» εάν παρέμβει στο Project Freedom.

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον Trey Yingst του Fox News, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως το Ιράν έχει γίνει «πολύ πιο ευέλικτο» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι συνεχίζεται η στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στην περιοχή.

«Έχουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από ό,τι είχαμε πριν», είπε. «Έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό. Έχουμε υλικό σε όλο τον κόσμο. Έχουμε αυτές τις βάσεις σε όλο τον κόσμο. Είναι όλες εφοδιασμένες με εξοπλισμό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα πράγματα και θα τα χρησιμοποιήσουμε, αν τα χρειαστούμε».

Ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι «είχε εξαπολύσει κάποιες επιθέσεις εναντίον μη σχετικών εθνών» στα Στενά του Ορμούζ, μεταξύ των οποίων και σε νοτιοκορεατικό φορτηγό πλοίο.

Η CENTCOM μιλά για βύθιση έξι ιρανικών σκαφών

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχος Μπράντλεϊ Κούπερ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο αμερικανικός στρατός «ανατίναξε» έξι μικρά ιρανικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον Κούπερ, το Ιράν εκτόξευσε «πολλαπλούς πυραύλους κρουζ, drones και μικρές βάρκες» εναντίον πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και εμπορικών πλοίων που «προστατεύονται» από τον αμερικανικό στρατό.

Ο ίδιος ανέφερε ότι τα ιρανικά σκάφη δέχθηκαν επίθεση από αμερικανικά ελικόπτερα Apache και SH-60 Seahawk.

U.S. Navy MH-60 Sea Hawk helicopters are supporting Project Freedom in and near the Strait of Hormuz. Earlier today, Sea Hawk and U.S. Army AH-64 Apache helicopters were used to eliminate Iranian small boats threatening commercial shipping.

«Αν συνοδεύεις ένα πλοίο, παίζεις κάπως σαν ένας προς έναν. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλύτερη αμυντική ρύθμιση σε αυτή τη διαδικασία, όπου έχουμε πολλαπλά επίπεδα που περιλαμβάνουν πλοία, ελικόπτερα, αεροσκάφη, έγκαιρη προειδοποίηση από αέρος, ηλεκτρονικό πόλεμο», είπε.

«Έχουμε ένα πολύ ευρύτερο αμυντικό πακέτο από ό,τι θα είχαμε ποτέ αν απλώς συνοδεύαμε», πρόσθεσε.

Η «μονόδρομη» διαδρομή και η εύθραυστη εκεχειρία

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δοκιμάζεται, καθώς και οι δύο πλευρές έχουν εξαπολύσει βολές τις τελευταίες 24 ώρες. Ο ναύαρχος Μπράντλεϊ Κούπερ αρνήθηκε να τοποθετηθεί για το εάν η σχεδόν μηνιαία εκεχειρία θα συνεχιστεί.

«Δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες για το εάν η εκεχειρία έχει λήξει ή όχι», δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα. «Νομίζω ότι το κλειδί για εμάς είναι να είμαστε απλώς εκεί ως αμυντική δύναμη και να δημιουργήσουμε ένα πολύ παχύ στρώμα άμυνας στην εμπορική ναυτιλία για να τους επιτρέψουμε να προχωρήσουν έξω από τον Περσικό Κόλπο».

Ο Κούπερ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ανοίξει μια «μονόδρομη» διαδρομή μέσω του Στενού, με στόχο να επιτρέψουν σε εμπορικά πλοία που, όπως είπε, «κρατούνται όμηροι» στον Περσικό Κόλπο εδώ και εβδομάδες, να εξέλθουν από την πλωτή οδό.

Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, πόσα πλοία έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής τη νέα διαδρομή.

Παράλληλα, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τα ιρανικά στρατεύματα να μείνουν μακριά από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις που ξεκινούν την επιχείρηση «Ελευθερία» για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Σημείωσε επίσης ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ και, όπως είπε, υπερβαίνει κάθε προσδοκία.

Το Project Freedom και η προσπάθεια επαναλειτουργίας της ναυσιπλοΐας

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή το βράδυ νέα πρωτοβουλία, με στόχο να ενθαρρυνθούν τα εμπορικά πλοία να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο αμερικανικός στρατός θα «καθοδηγεί» τα πλοία μέσω της αμφισβητούμενης θαλάσσιας οδού.

Ο Κούπερ είπε ότι υπάρχει «μεγάλος ενθουσιασμός» για τις προσπάθειες των ΗΠΑ να ανοίξουν δίοδο, ωστόσο παραμένει ασαφές κατά πόσο αυτό έχει μεταφραστεί σε πραγματική αλλαγή στην κυκλοφορία της ναυτιλίας.

Το CNN έχει μεταδώσει ότι η κατάσταση στα Στενά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπιστοσύνη των εμπορικών ναυτιλιακών εταιρειών και από το αν θεωρούν ότι η διέλευση είναι αρκετά ασφαλής.

Δύο πλοία με σημαία ΗΠΑ φέρονται να διέσχισαν το Στενό

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι δύο εμπορικά πλοία με σημαία ΗΠΑ διέσχισαν με επιτυχία το Στενό του Ορμούζ.

«Αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Αραβικό Κόλπο, αφού διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ για την υποστήριξη του Project Freedom. Οι αμερικανικές δυνάμεις βοηθούν ενεργά τις προσπάθειες αποκατάστασης της διέλευσης της εμπορικής ναυτιλίας. Ως πρώτο βήμα, δύο εμπορικά πλοία με σημαία ΗΠΑ διέσχισαν με επιτυχία τα Στενά του Ορμούζ και κατευθύνονται με ασφάλεια στο ταξίδι τους», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της στο Χ.

Το Ιράν, ωστόσο, απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό. Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, ότι κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει διασχίσει το Στενό του Ορμούζ τις τελευταίες ώρες.

Το IRGC χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς των Αμερικανών αξιωματούχων «αβάσιμους και εντελώς ψευδείς».

Ιρανικά μέσα: Αμερικανικό πλοίο άλλαξε πορεία

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο επιχείρησε να διέλθει από το Στενό του Ορμούζ, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία αφού αγνόησε προειδοποιήσεις των ιρανικών αρχών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο νησί Τζασκ, όπου, όπως αναφέρεται, δύο πύραυλοι έπληξαν το πλοίο ενώ βρισκόταν εν πλω, με αποτέλεσμα να αλλάξει πορεία.

Οι πληροφορίες προέρχονται από τοπικές πηγές που επικαλείται το Fars, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής ανεξάρτητη επιβεβαίωση. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ανακοίνωση του Ναυτικού, σύμφωνα με την οποία απετράπη η είσοδος αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή του Ορμούζ.

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κινούνταν αρχικά στη Θάλασσα του Ομάν με απενεργοποιημένα τα ραντάρ τους και προσπάθησαν να προσεγγίσουν το Στενό του Ορμούζ. Όταν τα ενεργοποίησαν εκ νέου, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, εντοπίστηκαν από τις ιρανικές δυνάμεις, οι οποίες προειδοποίησαν ότι παραβιάζεται η εκεχειρία, με τα αμερικανικά αντιτορπιλικά να αγνοούν την προειδοποίηση.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, το ιρανικό ναυτικό προχώρησε σε προειδοποιητικά πυρά με πυραύλους κρουζ, ρουκέτες και drones σε κοντινή απόσταση από τα αμερικανικά πλοία.

Μπέσεντ: Η Κίνα να πιέσει το Ιράν

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, κάλεσε την Κίνα να πείσει το Ιράν να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

Ο Μπέσεντ είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα συζητήσουν το θέμα όταν συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα.

«Κίνα, ας τη δούμε να κάνει ένα βήμα μπροστά με διπλωματία και να πείσει τους Ιρανούς να ανοίξουν το Στενό», δήλωσε ο Μπέσεντ σε ζωντανή συνέντευξη στο Fox News Channel.

Σε άλλη τοποθέτησή του στο Fox News, ο Μπέσεντ τόνισε ότι «τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή» για τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την πίεση προς την Τεχεράνη. Ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν «απόλυτο έλεγχο» του Ορμούζ και ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον προχωρά στο «άνοιγμα» των Στενών, επιχειρώντας να αποκαταστήσει τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Οι αμερικανικές δυνάμεις, όπως είπε, «πυροβολούν μόνο όταν δέχονται πυρά».

Συναγερμός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι η αντιαεροπορική τους άμυνα αντιμετώπισε 15 ιρανικούς πυραύλους και τέσσερα drones.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ, μεταξύ αυτών ήταν 12 βαλλιστικοί πύραυλοι και τρεις πύραυλοι κρουζ, ενώ τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το υπουργείο ανέφερε ότι, από την έναρξη του πολέμου, ο συνολικός αριθμός έχει φτάσει τους 549 βαλλιστικούς πυραύλους, τους 29 πυραύλους κρουζ και τα 2.260 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι παραμένει πλήρως προετοιμασμένο και έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα αντιμετωπίσει αποφασιστικά οτιδήποτε αποσκοπεί στην υπονόμευση της ασφάλειας της χώρας, με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της σταθερότητάς της και διαφυλάσσει τα συμφέροντα και τις εθνικές της δυνατότητες», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Κρίσεων, Έκτακτης Ανάγκης και Καταστροφών των ΗΑΕ εξέδωσε προειδοποίηση ότι τα συστήματα αεράμυνας ανταποκρίνονται σε πυραυλική απειλή. Παρόμοια προειδοποίηση είχε εκδοθεί περίπου δύο ώρες νωρίτερα, στην πρώτη τέτοια ανακοίνωση από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε επίσης ότι εντοπίστηκαν τέσσερις πύραυλοι κρουζ από το Ιράν, εκ των οποίων οι τρεις αναχαιτίστηκαν πάνω από χωρικά ύδατα και ένας έπεσε στη θάλασσα.

Τα ΗΑΕ έστειλαν ειδοποιήσεις μέσω κινητών τηλεφώνων, προειδοποιώντας για πιθανές πυραυλικές απειλές στο Ντουμπάι και στην πρωτεύουσα Άμπου Ντάμπι. Πριν από τις αναχαιτίσεις, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν σε «ασφαλή τοποθεσία».

Οι πτήσεις ανεστάλησαν προσωρινά στα αεροδρόμια του Ντουμπάι και της Σάρτζα.

Πλήγμα σε τάνκερ των ΗΑΕ και φωτιά στη Φουτζάιρα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν ότι τάνκερ που συνδέεται με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Adnoc επλήγη. Το Ιράν δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Παράλληλα, το Γραφείο Τύπου της Φουτζάιρα ανακοίνωσε ότι «ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά» σε βιομηχανική εγκατάσταση πετρελαίου στο εμιράτο, μετά από επίθεση με drone από το Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τρεις Ινδοί υπήκοοι τραυματίστηκαν στην επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζάιρα, για την οποία αποδόθηκε η ευθύνη στο Ιράν.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και τα τραύματά τους χαρακτηρίστηκαν «μέτριας βαρύτητας».

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι διατηρούν το «πλήρες και νόμιμο δικαίωμα» να απαντήσουν στις ιρανικές επιθέσεις. Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι οι επιθέσεις αυτές συνιστούν σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα το Ιράν είχε διαβεβαιώσει πως δεν έχει καμία πρόθεση να στοχοποιήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αναφορές για επίθεση και στο Ομάν

Το Ομάν ανέφερε ότι κτίριο κατοικιών δέχθηκε επίθεση, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ομογενών, οι οποίοι βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Την ίδια στιγμή, πηγή δήλωσε σε δημοσιογράφο του CNN στο Ντουμπάι ότι αναμένονται αμερικανικές ή ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο υπουργός Πολέμου Χέγκσεθ και ο διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

