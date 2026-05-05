ΗΠΑ: Lockdown στον Λευκό Οίκο – Η Μυστική Υπηρεσία πυροβόλησε ένοπλο κοντά στο μνημείο του Τζορτζ Ουάσινγκτον (Video)

Σε lockdown μπήκε ο Λευκός Οίκος αργά το βράδυ της Δευτέρας (σ.σ. ώρα Ελλάδας) και για περίπου 20 λεπτά, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί «μερικά οικοδομικά τετράγωνα» από την προεδρική κατοικία.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, επρόκειτο για προληπτικό μέτρο, για την προστασία του προσωπικού και των αξιωματούχων, το οποίο ήρθη λίγο μετά τις 11 – ώρα Ελλάδας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, βρισκόταν στο κτίριο την ώρα του περιστατικού, σε συνάντηση με επιχειρηματίες, η οποία δεν διεκόπη.

Ωστόσο, σύμφωνα με σχετικές μαρτυρίες, η Μυστική Υπηρεσία απομάκρυνε τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο, και τους οδήγησε στην αίθουσα όπου γίνονται οι ενημερώσεις του Τύπου.

U.S. Secret Service just evacuated us from our camera position at the White House north lawn. We’re now gathering in the briefing room. No indication as to what’s going on pic.twitter.com/G49ZVayIHx — Megan Cassella (@mmcassella) May 4, 2026

Ανταλλαγή πυρών με ένοπλο – Τραυματίστηκε περαστικός

Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έλαβε χώρα στη διασταύρωση 15ης Οδού και Independence Avenue στην Ουάσιγκτον, σε απόσταση περίπου 1,5 χλμ. από τον Λευκό Οίκο.

🇺🇸UPDATE:

– Secret Service confirms a man was SHOT by law enforcement.

– Triggered temporary lockdown of White House

– Security quickly secured the area

– Condition and motive not yet clear https://t.co/Nli9xN7q0L pic.twitter.com/xnSbAYD6ZK — Info Room (@InfoR00M) May 4, 2026

Η υπηρεσία ανέφερε ακόμη ότι ένας ένοπλος δέχθηκε πυροβολισμό από τις Αρχές κοντά στο Μνημείο του Τζορτζ Ουάσινγκτον, και, εξαιτίας του περιστατικού, ο Λευκός Οίκος μπήκε σε lockdown.

U.S. Secret Service personnel are on the scene of an officer-involved shooting at 15th Street and Independence Avenue in Washington, D.C. One individual was shot by law enforcement; their condition is currently unknown. Please avoid the area as emergency crews are responding. pic.twitter.com/LNUTL2F3gM May 4, 2026

Σύμφωνα με το Associated Press, ο ύποπτος άνοιξε πυρ όταν τον πλησίασαν οι Αρχές, με τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας να ανταποδίδουν. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από τα πυρά του υπόπτου τραυματίστηκε ένας περαστικός, ο οποίος φέρεται να είναι έφηβος, και να φέρει ελαφρά τραύματα.

Τραυματίας φέρεται να είναι και ο ένοπλος, ο οποίος κατά πληροφορίες διεκομίσθη σε νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση.

UPDATE: 1 person shot by law enforcement near the White House. Circumstances still unclear. pic.twitter.com/rdWhudrwFM May 4, 2026

Σύμφωνα με το AP, λίγο πριν τους πυροβολισμούς από το σημείο είχε περάσει η αυτοκινητοπομπή του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτελούσε στόχο.

Σύμφωνα με την Washington Post, κανένα μέλος των Αρχών δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα γύρω στις 15:45 (τοπική ώρα).

Την ίδια ώρα, η αστυνομία της Ουάσιγκτον διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, ενώ οι γύρω δρόμοι αποκλείστηκαν για αρκετή ώρα.

