ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 02:22
05.05.2026 00:56

ΗΠΑ: Lockdown στον Λευκό Οίκο – Η Μυστική Υπηρεσία πυροβόλησε ένοπλο κοντά στο μνημείο του Τζορτζ Ουάσινγκτον (Video)

Σε lockdown μπήκε ο Λευκός Οίκος αργά το βράδυ της Δευτέρας (σ.σ. ώρα Ελλάδας) και για περίπου 20 λεπτά, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί «μερικά οικοδομικά τετράγωνα» από την προεδρική κατοικία.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, επρόκειτο για προληπτικό μέτρο, για την προστασία του προσωπικού και των αξιωματούχων, το οποίο ήρθη λίγο μετά τις 11 – ώρα Ελλάδας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, βρισκόταν στο κτίριο την ώρα του περιστατικού, σε συνάντηση με επιχειρηματίες, η οποία δεν διεκόπη.

Ωστόσο, σύμφωνα με σχετικές μαρτυρίες, η Μυστική Υπηρεσία απομάκρυνε τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο, και τους οδήγησε στην αίθουσα όπου γίνονται οι ενημερώσεις του Τύπου.

Ανταλλαγή πυρών με ένοπλο – Τραυματίστηκε περαστικός

Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έλαβε χώρα στη διασταύρωση 15ης Οδού και Independence Avenue στην Ουάσιγκτον, σε απόσταση περίπου 1,5 χλμ. από τον Λευκό Οίκο.

Η υπηρεσία ανέφερε ακόμη ότι ένας ένοπλος δέχθηκε πυροβολισμό από τις Αρχές κοντά στο Μνημείο του Τζορτζ Ουάσινγκτον, και, εξαιτίας του περιστατικού, ο Λευκός Οίκος μπήκε σε lockdown.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο ύποπτος άνοιξε πυρ όταν τον πλησίασαν οι Αρχές, με τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας να ανταποδίδουν. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από τα πυρά του υπόπτου τραυματίστηκε ένας περαστικός, ο οποίος φέρεται να είναι έφηβος, και να φέρει ελαφρά τραύματα.

Τραυματίας φέρεται να είναι και ο ένοπλος, ο οποίος κατά πληροφορίες διεκομίσθη σε νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση.

Σύμφωνα με το AP, λίγο πριν τους πυροβολισμούς από το σημείο είχε περάσει η αυτοκινητοπομπή του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτελούσε στόχο.

Σύμφωνα με την Washington Post, κανένα μέλος των Αρχών δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα γύρω στις 15:45 (τοπική ώρα).

Την ίδια ώρα, η αστυνομία της Ουάσιγκτον διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, ενώ οι γύρω δρόμοι αποκλείστηκαν για αρκετή ώρα.

