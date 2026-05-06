Τραμπ: «Παγώνει» προσωρινά το «Σχέδιο Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ για συμφωνία με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει «για βραχύ χρονικό διάστημα» την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για τον διάπλου των Στενών του Ορμούζ, η οποία διήρκεσε μόλις μία ημέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε ότι η «επιθετική φάση» της σύγκρουσης έχει ολοκληρωθεί, ενώ η Ουάσινγκτον προωθεί σχέδιο ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τρίτη, (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας), ότι αναστέλλει προσωρινά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Η επιχείρηση, την οποία ο ίδιος ονόμασε «Σχέδιο Ελευθερία», είχε ως στόχο τη διασφάλιση του διάπλου εμπορικών πλοίων από τον κρίσιμης σημασίας θαλάσσιο δίαυλο, ωστόσο διήρκεσε μόλις μία ημέρα.

«Να δούμε αν μπορεί να υπογραφεί η συμφωνία»

«Το Σχέδιο Ελευθερία θα ανασταλεί για βραχύ χρονικό διάστημα για να δούμε εάν και κατά πόσον ή όχι μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφτεί η συμφωνία», ανέφερε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε: «Με βάση το αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας εναντίον του Ιράν και την πρόοδο προς μια πλήρη και τελική συμφωνία με εκπροσώπους του Ιράν, συμφωνήσαμε αμοιβαία ότι, ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, το Project Freedom θα παύσει για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί».

Η απόφαση συνδέεται με την προσπάθεια να εξεταστεί η πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ρούμπιο: «Η επιθετική φάση έχει τελειώσει»

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε χθες το βράδυ, σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, ότι η «επιθετική φάση» της σύγκρουσης με το Ιράν έχει τελειώσει.

«Η επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο. Έχουμε ξεπεράσει αυτή τη φάση», είπε.

Q: "If the fighting resumes, are you saying it could resume under 'Project Freedom'? And I ask as it relates to the War Powers Act."

@SecRubio: "Operation Epic Fury has concluded…We're not cheering for an additional situation to occur, we would prefer the path of peace." pic.twitter.com/Rr6JuvBNxA May 5, 2026

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα απαντούν μόνο εφόσον δεχθούν επίθεση.

«Απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση. Αν δεν δεχτούν πυρά τα πλοία που επιχειρούν να διαπλεύσουν το Ορμούζ και δεν δεχτούμε πυρά εμείς, δεν ανοίγουμε πυρ, αλλά αν μας πυροβολήσουν θα ανταποδώσουμε», τόνισε.

Εκατοντάδες πλοία περιμένουν να περάσουν το Ορμούζ

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επαφή με διάφορα πλοία που επιθυμούν να εξέλθουν από τον Κόλπο.

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ είχε αναφέρει ότι «εκατοντάδες» πλοία περιμένουν στη σειρά για να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν θεωρούν πως η εκεχειρία με το Ιράν έχει καταρρεύσει, παρά τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στα Στενά. Το Ιράν υποστήριξε ότι σταμάτησε και έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ενώ οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι έπληξαν αρκετά «μικρά πλοιάρια».

Ο ίδιος εξήγησε ότι το «Σχέδιο Ελευθερία» είναι ξεχωριστό από τον υπόλοιπο πόλεμο, άποψη που, σύμφωνα με το Sky News, έρχεται σε αντίθεση με όσα έχουν αναφέρει ειδικοί στο βρετανικό δίκτυο.

Πίεση στην Τεχεράνη και αναφορά στα πυρηνικά υλικά

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι ήρθε η ώρα η Τεχεράνη «να αποδεχτεί την πραγματικότητα».

Όπως είπε, οι Αμερικανοί ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συνεχίζουν να αναζητούν διπλωματική λύση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα πυρηνικά υλικά που εξακολουθεί να διαθέτει το Ιράν, θαμμένα «κάπου βαθιά».

«Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν σαφής ότι στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας δεν εντάσσεται μόνο ο εμπλουτισμός ουρανίου, αλλά και το τι συμβαίνει με το υλικό που είναι βαθιά θαμμένο κάπου και στο οποίο έχουν ακόμη πρόσβαση οι Ιρανοί, εάν κάποτε θελήσουν να το ξεθάψουν», συνέχισε.

Η επίσκεψη Αραγτσί στο Πεκίνο

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί αφίχθη στο Πεκίνο, όπου είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον Κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι, με φόντο τη συνεχιζόμενη κρίση στον Κόλπο, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.

Το ταξίδι του Ιρανού υπουργού καταγράφεται ενώ πλησιάζει η επίσημη επίσκεψη που προγραμματίζει να πραγματοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα την Πέμπτη 14 και την Παρασκευή 15 Μαΐου.

Η Κίνα θεωρείται σύμμαχος της Τεχεράνης και συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους εισαγωγείς ιρανικού αργού.

Ο Ρούμπιο είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι ελπίζει η Κίνα να πείσει το Ιράν πως οι ενέργειές του στα Στενά του Ορμούζ οδηγούν στη διεθνή απομόνωσή του.

Το σχέδιο ψηφίσματος στον ΟΗΕ

Όσον αφορά το προσχέδιο ψηφίσματος που προωθεί η Ουάσινγκτον στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ορμούζ, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έκαναν ορισμένες «προσαρμογές», ώστε να αποφύγουν ενδεχόμενο βέτο από την Κίνα και τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συνεχίζει να κρατά όμηρο την παγκόσμια οικονομία με τις προσπάθειές της να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, τις απειλές να επιτεθεί σε πλοία στα Στενά, την τοποθέτηση θαλασσίων ναρκών που θέτουν σε κίνδυνο τη ναυτιλία, και τις προσπάθειες να επιβάλει διόδια για τη σημαντικότερη θαλάσσια οδό του κόσμου».

Οι όροι του αμερικανικού σχεδίου

«Κατ’ εντολή του προέδρου Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με το Μπαχρέιν και τους εταίρους μας στον Κόλπο, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ, συνέταξαν σχέδιο Απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το σχέδιο Απόφασης απαιτεί από το Ιράν να παύσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων.

Παράλληλα, ζητεί από το Ιράν να γνωστοποιήσει τον αριθμό και την τοποθεσία των θαλασσίων ναρκών που έχει τοποθετήσει και να συνεργαστεί με τις προσπάθειες για την απομάκρυνσή τους, ενώ υποστηρίζει και τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην ψηφοφορία επί αυτού του σχεδίου Απόφασης τις προσεχείς ημέρες και στην υποστήριξη από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και από μια ευρεία βάση συνυποστηρικτών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο Απόφασης των ΗΠΑ παρέχει στα κράτη-μέλη το δικαίωμα να προστατεύουν τα πλοία τους με βάση το διεθνές δίκαιο.

Ζητεί επίσης από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ «να υποβάλει Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος ψηφίσματος εντός 30 ημερών».

Παράλληλα, «αποφασίζει ότι κανένα κράτος-μέλος δεν θα συνδράμει ή θα βοηθά την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

Πλοίο επλήγη στα Στενά του Ορμούζ

Λίγες ώρες αφότου ο Πιτ Χέγκσεθ υποστήριξε ότι μια «κόκκινη, λευκή και μπλε» αντιαεροπορική «ομπρέλα» προσφέρει 24ωρη προστασία πάνω από τα Στενά του Ορμούζ, φορτηγό πλοίο επλήγη στον θαλάσσιο δίαυλο.

Η βρετανική υπηρεσία UKMTO ανέφερε ότι το πλοίο χτυπήθηκε «από άγνωστο βλήμα».

Το περιστατικό σημειώθηκε δύο ημέρες αφότου η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε το «Σχέδιο Ελευθερία», με στόχο την ασφαλή συνοδεία πλοίων μέσω των Στενών.

Σήμερα, το Ιράν ανακοίνωσε τη δική του προσπάθεια μετακίνησης πλοίων μέσω του Ορμούζ, σε μια κίνηση που φαίνεται να αποτελεί απάντηση στην αμερικανική πρωτοβουλία.

Κατηγορίες των ΗΑΕ κατά του Ιράν

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν ότι εκτόξευσε πυραύλους και drones εναντίον τους χθες και σήμερα, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέας ανάφλεξης στην περιοχή.

Ωστόσο, η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν αρνήθηκε ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Οι ΗΠΑ κάλεσαν και άλλες χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι το «Σχέδιο Ελευθερία» ήταν μόνο προσωρινό και ότι άλλες χώρες θα πρέπει να κάνουν περισσότερα, ώστε το άνοιγμα του θαλάσσιου διαύλου να γίνει μόνιμο.

Διαβάστε επίσης:

Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τη βρετανική ναυτιλιακή αρχή

Ρούμπιο: «Τέλος η επίθεση στο Ιράν, ώρα για διπλωματική λύση, στους 10 οι νεκροί ναυτικοί στο Ορμούζ» – Τι είπε για Λίβανο, Κούβα και Βατικανό (Videos)

Πάπας Λέων σε Τραμπ: «Αν θέλει να μου ασκήσει κριτική, ας το κάνει με την αλήθεια»