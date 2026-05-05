Πάπας Λέων σε Τραμπ: «Αν θέλει να μου ασκήσει κριτική, ας το κάνει με την αλήθεια»

Απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι «θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς» με τις θέσεις του για τον πόλεμο στο Ιράν, έδωσε ο πάπας Λέων ΙΔ΄, τονίζοντας ότι αποστολή της Εκκλησίας είναι να κηρύττει το Ευαγγέλιο και ότι η θέση της κατά των πυρηνικών όπλων έχει διατυπωθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν θέλει να απαντήσει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στην κριτική που του άσκησε σήμερα, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ δήλωσε απόψε, εξερχόμενος από την εξοχική του κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο, ότι η Εκκλησία έχει ως αποστολή να κηρύττει το Ευαγγέλιο.

Η απάντηση του πάπα Λέοντα ΙΔ΄

«Η αποστολή της Εκκλησίας είναι να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική για το ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο, ας το κάνει χρησιμοποιώντας την αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ποντίφικας.

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ πρόσθεσε ότι η Εκκλησία έχει εδώ και χρόνια εκφράσει ξεκάθαρα τη θέση της κατά των πυρηνικών όπλων.

«Εδώ και πολλά χρόνια η Εκκλησία έχει εκφραστεί κατά των πυρηνικών όπλων. Επιθυμώ -απλώς- να με ακούσουν, λόγω της αξίας του λόγου του Θεού», σημείωσε.

Η κριτική Τραμπ στον πάπα

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την κριτική του προς τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ισχυριζόμενος ότι ο ποντίφικας «θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς» εξαιτίας των σχολίων του για τον πόλεμο στο Ιράν.

«Ο πάπας θα προτιμούσε να μιλάει για το γεγονός ότι είναι εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παρουσιαστή Χιου Χιούιτ, η οποία προβλήθηκε τη Δευτέρα.

«Δεν νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό», είπε ο Τραμπ. «Νομίζω ότι θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς και πολλούς ανθρώπους. Αλλά υποθέτω ότι αν εξαρτάται από τον πάπα, πιστεύει ότι είναι εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα».

Οι θέσεις του Λέοντα για τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ δεν έχει πει ποτέ ότι το Ιράν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα. Έχει, ωστόσο, εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή του στον πόλεμο κατά της χώρας και στην επακόλουθη κλιμάκωση της σύγκρουσης στον Λίβανο, ζητώντας παράλληλα διάλογο.

Ο πρώτος Αμερικανός πάπας έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι «δεν είναι προς το συμφέρον μου» να συζητήσει με τον Τραμπ για τον πόλεμο, αφού είχε επαναλάβει την έκκλησή του για ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Παρέμβαση Ταγιάνι υπέρ του πάπα

Μετά τα τελευταία σχόλια του Τραμπ, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι «οι επιθέσεις κατά του Αγίου Πατέρα» δεν είναι «ούτε αποδεκτές ούτε χρήσιμες για την υπόθεση της ειρήνης». Ο Ταγιάνι δεν αναφέρθηκε άμεσα στη συνέντευξη του Τραμπ.

«Επαναλαμβάνω την υποστήριξή μου για κάθε πράξη και λέξη του πάπα Λέοντα. Υπάρχουν μαρτυρίες υπέρ του διαλόγου, της αξίας της ανθρώπινης ζωής και της ελευθερίας», έγραψε ο Ταγιάνι σε ανάρτησή του στο Χ.

Gli attacchi nei confronti del Santo Padre @Pontifex_it, capo e guida spirituale della Chiesa cattolica, non sono né condivisibili né utili alla causa della pace. Ribadisco il sostegno ad ogni azione e parola di Papa Leone, le sue sono testimonianze in favore del dialogo, del… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 5, 2026

Η αντίδραση του Βατικανού

Στην αντιπαράθεση αντέδρασε και ο γραμματέας του Βατικανού, καρδινάλιος Πιέτρο Παρόλιν, λέγοντας ότι ο ποντίφικας «έχει ήδη απαντήσει».

«Δεν θα πρόσθετα τίποτα. Έδωσε μια πολύ χριστιανική απάντηση, ας πούμε, λέγοντας ότι κάνει αυτό που απαιτεί ο ρόλος του, δηλαδή να κηρύττει την ειρήνη», δήλωσε ο Παρόλιν, σύμφωνα με τον ιταλικό εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RAI.

Η νέα διαμάχη έρχεται μόλις δύο ημέρες πριν από την αναμενόμενη συνάντηση του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Αποστολικό Παλάτι του Βατικανού.

Διαβάστε επίσης:

«Σκέψου πριν αναδημοσιεύσεις»: Το διαδίκτυο γέμισε με deepfake φωτογραφίες της Μελόνι με εσώρουχα

Η βραβευμένη με Νόμπελ φυλακισμένη Ιρανή Ναργκίς Μοχαμαντί βρίσκεται «ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο»

Ρωσία και Ουκρανία ανακοινώνουν μονομερείς και αντικρουόμενες εκεχειρίες καθώς συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις