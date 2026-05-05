ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 21:27
ΚΟΣΜΟΣ

05.05.2026 20:36

Η Ιταλία απαντά στον ισχυρισμό Τραμπ ότι ο Πάπας «θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς» με τα σχόλιά του για τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την κριτική του προς τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ισχυριζόμενος ότι ο ποντίφικας «θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς» ως αποτέλεσμα των σχολίων του για τον πόλεμο στο Ιράν.

«Ο Πάπας θα προτιμούσε να μιλάει για το γεγονός ότι είναι εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παρουσιαστή Χιου Χιούιτ, η οποία προβλήθηκε τη Δευτέρα.

«Δεν νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό», είπε ο Τραμπ. «Νομίζω ότι θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς και πολλούς ανθρώπους. Αλλά υποθέτω ότι αν εξαρτάται από τον Πάπα, πιστεύει ότι είναι εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα».

Ο Λέων δεν έχει πει ποτέ ότι το Ιράν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα, αλλά έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή του στον πόλεμο κατά της χώρας και την επακόλουθη κλιμάκωση της σύγκρουσης στον Λίβανο, ενώ παράλληλα ζητά διάλογο.

Μετά τα τελευταία σχόλια του Τραμπ, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι «οι επιθέσεις κατά του Αγίου Πατέρα» δεν είναι «ούτε αποδεκτές ούτε χρήσιμες για την υπόθεση της ειρήνης». Δεν αναφέρθηκε άμεσα στη συνέντευξη του Τραμπ.

«Επαναλαμβάνω την υποστήριξή μου για κάθε πράξη και λέξη του Πάπα Λέοντα. Υπάρχουν μαρτυρίες υπέρ του διαλόγου, της αξίας της ανθρώπινης ζωής και της ελευθερίας», δημοσίευσε ο Ταγιάνι στο Χ.

Ο Γραμματέας του Βατικανού, Καρδινάλιος Πιέτρο Παρόλιν, αντέδρασε επίσης, λέγοντας ότι ο ποντίφικας «έχει ήδη απαντήσει. Δεν θα πρόσθετα τίποτα. Έδωσε μια πολύ χριστιανική απάντηση, ας πούμε, λέγοντας ότι κάνει αυτό που απαιτεί ο ρόλος του, δηλαδή να κηρύττει την ειρήνη», σύμφωνα με τον ιταλικό εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RAI.

Ο πρώτος Αμερικανός πάπας έχει δηλώσει προηγουμένως ότι «δεν είναι προς το συμφέρον μου» να συζητήσω με τον Τραμπ για τον πόλεμο, αφού επανέλαβε την έκκλησή του για ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Η τελευταία διαμάχη έρχεται μόλις δύο ημέρες πριν από την αναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Λέοντα και του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Αποστολικό Παλάτι του Βατικανού.

