search
ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 21:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.05.2026 20:19

Η βραβευμένη με Νόμπελ φυλακισμένη Ιρανή Ναργκίς Μοχαμαντί βρίσκεται «ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο»

05.05.2026 20:19
Narges Mohammadi

Η Ναργκίς Μοχαμαντί, η φυλακισμένη Ιρανή που έχει βραβευτεί με Νόμπελ Ειρήνης δίνει μάχη για τη ζωή της, αφού νοσηλευόταν φρουρούμενη τις τελευταίες πέντε ημέρες με καρδιακή πάθηση, δήλωσαν οι υποστηρικτές της.

«Δεν αγωνιζόμαστε μόνο για την ελευθερία της Ναργκίς, αγωνιζόμαστε για να συνεχίσει να χτυπά η καρδιά της», δήλωσε η δικηγόρος της, με έδρα το Παρίσι, Τσιρίνε Αρντακάνι, σε συνέντευξη Τύπου των υποστηρικτών της, προσθέτοντας ότι βρίσκεται τώρα «μεταξύ ζωής και θανάτου».

Ο Τζόναθαν Ντάγκερ της ομάδας για την ελευθερία του Τύπου Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) με έδρα το Παρίσι, η οποία είναι επίσης μέρος της επιτροπής υποστήριξής της, δήλωσε: «Αυτή είναι η πρώτη φορά που λέμε ότι βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου, υπάρχει κίνδυνος θανάτου».

«Πρέπει να δράσουμε πριν να είναι πολύ αργά», πρόσθεσε.

Η 54χρονη Μοχαμαντί, η οποία έχει περάσει μεγάλο μέρος των τελευταίων δύο δεκαετιών μπαινοβγαίνοντας στη φυλακή για τον ακτιβισμό της, συνελήφθη πρόσφατα τον Δεκέμβριο, αφού κατήγγειλε την Ισλαμική Δημοκρατία σε κηδεία ενός δικηγόρου.

Έχοντας ήδη υποφέρει από καρδιακή πάθηση, υπέστη δύο πιθανολογούμενες καρδιακές προσβολές στις 24 Μαρτίου και την 1η Μαΐου στη φυλακή στο Ζαντζάν στο βόρειο Ιράν, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της.

Μετά το πιο πρόσφατο περιστατικό, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για θεραπεία, αλλά παραμένει υπό συνεχή παρακολούθηση, δήλωσε η Αρντακανί, προσθέτοντας ότι η Μοχαμαντί βίωνε μια «άνευ προηγουμένου επιδείνωση» της υγείας της. «Ποτέ δεν φοβόμασταν τόσο πολύ για τη ζωή της Ναργκίς. Θα μπορούσε να μας εγκαταλείψει ανά πάσα στιγμή».

Η Μοχαμαντί έχει χάσει 20 κιλά στη φυλακή, δυσκολεύεται να μιλήσει και ήταν «αγνώριστη» από πριν από την τελευταία της σύλληψη.

Οι υποστηρικτές της θέλουν η Μοχαμαντί να μεταφερθεί στην Τεχεράνη για θεραπεία από την προσωπική της ιατρική ομάδα, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει μεταφερθεί από το Ζαντζάν.

Τα δίδυμα έφηβα παιδιά και ο σύζυγός της Μοχαμαντί ζουν στο Παρίσι και η Αρντακανί κάλεσε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών και τον πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, να υιοθετήσουν πιο αυστηρή γραμμή στην υπόθεσή της. «Αναμένουμε [από τον Μακρόν] να λάβει ισχυρή θέση. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι υπερβολικό», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Ρωσία και Ουκρανία ανακοινώνουν μονομερείς και αντικρουόμενες εκεχειρίες καθώς συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις

«Θερίζουν» οι δερματικές παθήσεις στη Γάζα  – Κίνδυνος για κρίση δημόσιας υγείας το καλοκαίρι

Πακιστάν: Διαβουλεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με «win-win τρόπο» – Τραμπ: «Δεν πρόκειται να αφήσουμε τους τρελούς να έχουν πυρηνικά»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Φονικό στην Κρήτη: Με τέσσερις σφαίρες σκότωσε τον 20χρονο που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του – Βίντεο ντοκουμέντο  

chatbot
ΚΟΣΜΟΣ

Πενσυλβάνια: Μήνυση στην Character.AI για chatbot που υποδυόταν τον γιατρό

vienna astynomia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision 2026: Συναγερμός στην αστυνομία της Βιέννης για τις διαδηλώσεις κατά της συμμετοχής του Ισραήλ

hormuz tanker
ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Το Project Freedom «μόλις ξεκίνησε» – «Μόνο μέσω διαδρομών που εγκρίνουμε θα διέρχονται τα πλοία» λέει το Ιράν

notis-sfakianakis-new
LIFESTYLE

Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη: Πέθανε η αδελφή του, Πολυάννα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

karximakis – siakantaris- karystianoy- kastanidis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το κρύο ζέστη των γκάλοπ, τα… χαμένα κείμενα του συνεδρίου, ο υβριστής  Σιακαντάρης, η «ορφανή» συναίνεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, η ομάδα Καρυστιανού και ο Καστανίδης 

touristes italia pozitano – new
ΚΟΣΜΟΣ

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

violada tzortziotis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Από τις στάχτες στην πραγματικότητα: Το σενάριο Καραμολέγκου – Βιολάντα και οι πατέντες του Τζωρτζιώτη

tsafos_0405_1920-1080_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά Τσάφου: «Μας οδηγείτε στη χρεωκοπία - Χαμένοι οι καταναλωτές, υπερκέρδη για προμηθευτές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 21:27
Kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Φονικό στην Κρήτη: Με τέσσερις σφαίρες σκότωσε τον 20χρονο που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του – Βίντεο ντοκουμέντο  

chatbot
ΚΟΣΜΟΣ

Πενσυλβάνια: Μήνυση στην Character.AI για chatbot που υποδυόταν τον γιατρό

vienna astynomia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision 2026: Συναγερμός στην αστυνομία της Βιέννης για τις διαδηλώσεις κατά της συμμετοχής του Ισραήλ

1 / 3