Η βραβευμένη με Νόμπελ φυλακισμένη Ιρανή Ναργκίς Μοχαμαντί βρίσκεται «ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο»

Η Ναργκίς Μοχαμαντί, η φυλακισμένη Ιρανή που έχει βραβευτεί με Νόμπελ Ειρήνης δίνει μάχη για τη ζωή της, αφού νοσηλευόταν φρουρούμενη τις τελευταίες πέντε ημέρες με καρδιακή πάθηση, δήλωσαν οι υποστηρικτές της.

«Δεν αγωνιζόμαστε μόνο για την ελευθερία της Ναργκίς, αγωνιζόμαστε για να συνεχίσει να χτυπά η καρδιά της», δήλωσε η δικηγόρος της, με έδρα το Παρίσι, Τσιρίνε Αρντακάνι, σε συνέντευξη Τύπου των υποστηρικτών της, προσθέτοντας ότι βρίσκεται τώρα «μεταξύ ζωής και θανάτου».

Ο Τζόναθαν Ντάγκερ της ομάδας για την ελευθερία του Τύπου Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) με έδρα το Παρίσι, η οποία είναι επίσης μέρος της επιτροπής υποστήριξής της, δήλωσε: «Αυτή είναι η πρώτη φορά που λέμε ότι βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου, υπάρχει κίνδυνος θανάτου».

«Πρέπει να δράσουμε πριν να είναι πολύ αργά», πρόσθεσε.

Η 54χρονη Μοχαμαντί, η οποία έχει περάσει μεγάλο μέρος των τελευταίων δύο δεκαετιών μπαινοβγαίνοντας στη φυλακή για τον ακτιβισμό της, συνελήφθη πρόσφατα τον Δεκέμβριο, αφού κατήγγειλε την Ισλαμική Δημοκρατία σε κηδεία ενός δικηγόρου.

Έχοντας ήδη υποφέρει από καρδιακή πάθηση, υπέστη δύο πιθανολογούμενες καρδιακές προσβολές στις 24 Μαρτίου και την 1η Μαΐου στη φυλακή στο Ζαντζάν στο βόρειο Ιράν, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της.

Μετά το πιο πρόσφατο περιστατικό, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για θεραπεία, αλλά παραμένει υπό συνεχή παρακολούθηση, δήλωσε η Αρντακανί, προσθέτοντας ότι η Μοχαμαντί βίωνε μια «άνευ προηγουμένου επιδείνωση» της υγείας της. «Ποτέ δεν φοβόμασταν τόσο πολύ για τη ζωή της Ναργκίς. Θα μπορούσε να μας εγκαταλείψει ανά πάσα στιγμή».

Η Μοχαμαντί έχει χάσει 20 κιλά στη φυλακή, δυσκολεύεται να μιλήσει και ήταν «αγνώριστη» από πριν από την τελευταία της σύλληψη.

Οι υποστηρικτές της θέλουν η Μοχαμαντί να μεταφερθεί στην Τεχεράνη για θεραπεία από την προσωπική της ιατρική ομάδα, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει μεταφερθεί από το Ζαντζάν.

Τα δίδυμα έφηβα παιδιά και ο σύζυγός της Μοχαμαντί ζουν στο Παρίσι και η Αρντακανί κάλεσε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών και τον πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, να υιοθετήσουν πιο αυστηρή γραμμή στην υπόθεσή της. «Αναμένουμε [από τον Μακρόν] να λάβει ισχυρή θέση. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι υπερβολικό», είπε.

