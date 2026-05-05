«Θερίζουν» οι δερματικές παθήσεις στη Γάζα  – Κίνδυνος για κρίση δημόσιας υγείας το καλοκαίρι

Με ραγδαίους ρυθμούς εξαπλώνονται οι δερματικές παθήσεις στους καταυλισμούς της Γάζας. Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι μία νέα κρίση δημόσιας υγείας αναδύεται στη Γάζα και ότι η εξάπλωση των δερματικών παθήσεων είναι πιθανό να ενταθεί τους μήνες του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με την UNRWA έχουν τριπλασιαστεί οι δερματικές παθήσεις, με την άνοδο των θερμοκρασιών, τον υπερπληθυσμό και την επιδείνωση των συνθηκών υγιεινής να δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για την εξάπλωση ψώρας, ανεμοβλογιάς και άλλων ασθενιών κυρίως ανάμεσα σε παιδιά.

Το καλοκαίρι του 2024 150.000 άνθρωποι υπέφεραν από δερματικές παθήσεις στη Γάζα, λόγω των ελλείψεων σε ιατρικό εξοπλισμό. Οι υγειονομικές αρχές θέλουν με κάθε τρόπο να μην επαναληφθεί μια τέτοια κατάσταση.

«Ψάξαμε σε όλη την περιοχή της Λωρίδας της Γάζας για να βρούμε μία γωνιά. Είναι γεμάτη εκτοπισμένους. Εκατομμύρια άνθρωποι είναι στριμωγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο. Ήρθαμε να ζήσουμε εδώ πάνω στη χωματερή. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Τι πρέπει να κάνουμε; Σκύλοι, γάτες, ψύλλοι και αρουραίοι… κοίτα το χέρι μου!» είπε ο Φαουζί αλ-Νατζάρ, που ζει σε έναν από τους καταυλισμούς προσφύγων της Γάζας.

Με τα ιατρικά είδη να είναι περιορισμένα, τραυματίες όπως ο αλ-Νατζάρ, αναγκάζονται να καταφύγουν σε γιατροσόφια.

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζάρικ δήλωσε ότι η κατάσταση στους καταυλισμούς συνεχίζει να επιδεινώνεται. «Τα παράσιτα και οι δερματικές λοιμώξεις μεταξύ των κατοίκων της Γάζας συνεχίζουν να αυξάνονται. Στους καταυλισμούς που διαχειρίζεται ο ΟΗΕ οι λοιμώξεις των Μάρτιο υπερτριπλασιάστηκαν».

Απολυμαίνουν σκηνές

Ο Στεφάν Ντουζάρικ διευκρίνισε ότι «επηρεάζονται σχεδόν 10.000 άτομα, σε σύγκριση με περίπου 3.000 τον Ιανουάριο» και ζήτησε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε «σαμπουάν κατά των ψειρών, λοσιόν, είδη υγιεινής, φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα, προκειμένου να αποτραπεί μια ακόμη σοβαρότερη κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία και να προληφθεί περαιτέρω βλάβη στους πολίτες».

Στη Χαν Γιούνις οι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας απολυμαίνουν χιλιάδες σκηνές για να περιοριστεί η μετάδοση των λοιμώξεων, αλλά λόγω της έλλειψης βασικών υλικών, πολλοί καταυλισμοί ενδέχεται να μείνουν χωρίς απολύμανση.

Δεν έχουν φάρμακα

Εκατοντάδες παιδιά στο Ντεϊρ ελ-Μπαλάχ, στην κεντρική Γάζα, πάσχουν από ψώρα, ανεμοβλογιά και άλλες δερματικές παθήσεις που συνδέονται με την κακή υγιεινή και τους υπερπλήρεις χώρους διαβίωσης.

«Οι δερματικές παθήσεις εξαπλώνονται γρήγορα λόγω της στενής επαφής. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τους ανθρώπους να έρχονται σε επαφή. Η αντιμετώπισή των δερματικών παθήσεων είναι εξαιρετικά δύσκολη αυτή τη στιγμή, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα φάρμακα και λείπουν επίσης οι κατάλληλες συνθήκες που απαιτούνται μετά τη θεραπεία, όπως επαρκής διατροφή, αερισμός και υγιεινή», τόνισε ο Δρ Σαλίμ Ραμαζάν, γενικός ιατρός στη Γάζα.

