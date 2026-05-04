Ειδική εισηγήτρια ΟΗΕ για την Παλαιστίνη: Το Ισραήλ επέλεξε την Ελλάδα για να προωθήσει την περιφερειακή του ηγεμονία

Το Ισραήλ επέλεξε την Ελλάδα για να προωθήσει τις περιφερειακές του φιλοδοξίες, δήλωσε την Κυριακή, 3/5, η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη.

Μιλώντας σε παρουσίαση στην Αθήνα του νέου της βιβλίου, «When the World Sleeps: Stories, Words and Wounds of Palestine», η Francesca Albanese υποστήριξε ότι ορισμένοι κύκλοι στην Ελλάδα έχουν λανθασμένη αντίληψη για τη συμμαχία τους με το Ισραήλ.

«Νομίζετε ότι έχετε επιλέξει το Ισραήλ για να εξασφαλίσετε ειρήνη από τον αιώνιο εχθρό σας, εγώ δεν το νομίζω», είπε.

«Το Ισραήλ σάς έχει επιλέξει. Το Ισραήλ έχει επιλέξει εσάς και θα εκμεταλλευτεί τους φόβους και την ανασφάλειά σας, γιατί αυτό κάνει το Ισραήλ για να προωθήσει την περιφερειακή του ηγεμονία», τόνισε.

Η ίδια στη συνέχεια επισήμανε ότι το Ισραήλ κατηγορείται από τα δύο διεθνή δικαστήρια, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ) και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC), για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και υπενθύμισε ότι τα κράτη έχουν την υποχρέωση να μην είναι συνένοχα στα εγκλήματα του Ισραήλ.

«Πέρα από το ηθικό πλήγμα, ως δικηγόρος μπορώ να σας πω ότι αυτό είναι παράνομο και θα πρέπει να υπάρξει λογοδοσία. Επομένως, όσοι συνεχίζουν να εγκρίνουν μεταφορές όπλων ή αγαθών από το Ισραήλ προς την Ελλάδα, ή από την Ελλάδα προς το Ισραήλ, θα πρέπει να λογοδοτήσουν», είπε.

