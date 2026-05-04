Θρίλερ στο κρουαζιερόπλοιο όπου ξέσπασε επιδημία χανταϊού: Και Έλληνας ανάμεσα στους επιβάτες – Τρεις νεκροί

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση με το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού, με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους τρεις. Ανάμεσα στους επιβαίνοντες περιλαμβάνεται και ένας Έλληνας, όπως προκύπτει από τη λίστα επιβατών που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία διοργάνωσης της κρουαζιέρας.

Η Oceanwide Expeditions γνωστοποίησε ότι από τους συνολικά 149 επιβάτες, ένας είναι ελληνικής καταγωγής. Το πλοίο MV Hondius είχε αποπλεύσει από την Ουσουάια της Αργεντινής με προορισμό το Πράσινο Ακρωτήριο, όταν εκδηλώθηκε η υγειονομική κρίση. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από πιθανή έξαρση του ιού, ενώ ακόμη τρεις νόσησαν, με έναν εξ αυτών να βρίσκεται ήδη σε κρίσιμη κατάσταση.

Την ίδια ώρα, παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες υπό τις οποίες ο ιός εμφανίστηκε και εξαπλώθηκε στο πλοίο.

Τρεις νεκροί – Σε κρίσιμη κατάσταση ένας Βρετανός

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται δύο Ολλανδοί, ένας άνδρας 70 ετών και μία γυναίκα 69 ετών. Ο πρώτος κατέληξε κατά την άφιξη του πλοίου στο νησί Αγία Ελένη, που αποτελεί βρετανικό έδαφος στον Νότιο Ατλαντικό. Η γυναίκα παρουσίασε συμπτώματα εν πλω και διακομίστηκε στη Νότια Αφρική, όπου υπέκυψε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Το τρίτο θύμα, άνδρας γερμανικής καταγωγής, παραμένει στο πλοίο. Την ίδια στιγμή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διεξάγει εργαστηριακούς ελέγχους και επιδημιολογική διερεύνηση, ενώ επιβάτες και πλήρωμα λαμβάνουν ιατρική φροντίδα και υποστήριξη.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 69χρονος Βρετανός, επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού, σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ. Σύμφωνα με τις αρχές της Νότιας Αφρικής, τα συμπτώματα εκδηλώθηκαν κατά τη διαδρομή από την Αγία Ελένη προς το νησί της Αναλήψεως, πριν μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική στο Σάντον.

Την ίδια ώρα, η Oceanwide Expeditions επιβεβαίωσε ότι δύο μέλη του πληρώματος έχουν επίσης νοσήσει και εξακολουθούν να χρειάζονται ιατρική φροντίδα. Οι ολλανδικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο επαναπατρισμού τους, καθώς το πλοίο βρίσκεται αντιμέτωπο με «σοβαρή ιατρική κατάσταση», όπως αναφέρει η εταιρεία.

Παράλληλα, η Ολλανδία έχει αναλάβει τον συντονισμό για πιθανή επιχείρηση επιστροφής των επιβαινόντων. Το πλοίο παραμένει για τουλάχιστον 24 ώρες ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, χωρίς άδεια αποβίβασης, λόγω φόβων για διασπορά του ιού στον τοπικό πληθυσμό.

Εκτιμήσεις για μόλυνση πριν το ταξίδι

Επιδημιολόγος που μίλησε στο BBC εκτίμησε ότι οι επιβάτες που εμφάνισαν συμπτώματα ενδέχεται να είχαν μολυνθεί πριν επιβιβαστούν, εξαιτίας της μεγάλης περιόδου επώασης του ιού. Όπως ανέφερε, τα περιστατικά χανταϊού είναι σπάνια και ακόμη πιο ασυνήθιστη θεωρείται η εμφάνισή του σε κρουαζιερόπλοιο.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι όσοι εμφανίζουν συμπτώματα πρέπει να μεταφέρονται άμεσα σε νοσοκομείο με δυνατότητα εντατικής θεραπείας, ενώ τόνισε την ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης για να εντοπιστούν πιθανοί παράγοντες που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Χωρίς στοχευμένη θεραπεία ο ιός

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής ειδικών παθογόνων στο Εθνικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Καναδά, Ντέιβιντ Σάφρονετς, δήλωσε στο BBC ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν ειδικά φάρμακα ή εμβόλια για την αντιμετώπιση του χανταϊού.

Όπως εξήγησε, η αντιμετώπιση βασίζεται κυρίως σε υποστηρικτικά μέτρα, όπως η έγκαιρη διάγνωση, η άμεση ιατρική παρέμβαση και η νοσηλεία σε εξειδικευμένες μονάδες. «Δεν υπάρχουν προς το παρόν συγκεκριμένες ιατρικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της νόσου», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Lockdown στον Λευκό Οίκο – Ακούστηκαν πυροβολισμοί σε μικρή απόσταση

Ισπανία: Κατάσχεση ποσότητας-ρεκόρ κοκαΐνης – Έως και 45 τόνοι εντοπίστηκαν σε φορτηγό πλοίο (Photos/Video)

Ειδική εισηγήτρια ΟΗΕ για την Παλαιστίνη: Το Ισραήλ επέλεξε την Ελλάδα για να προωθήσει την περιφερειακή του ηγεμονία











