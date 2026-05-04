ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:34
Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

04.05.2026 09:55

Τι είναι ο Χανταϊός που έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

Ο θάνατος τριών ανθρώπων σε ένα κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό,  φέρνει και πάλι στο προσκήνιο έναν παλιό, σπάνιο αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνο ιό: τον χανταϊό (hantavirus). Ο εν λόγω ιός, το 2025  προκάλεσε το θάνατο της Μπέτσι Αρακάουα, συζύγου του γνωστού ηθοποιού Τζιν Χάκμαν στις Η.Π.Α, ενώ το 2020 όταν είχε ξεσπάσει η  πανδημία, η είδηση του θανάτου ενός Κινέζου από χανταϊό μέσα σε λεωφορείο με 32 άτομα από την επαρχία Γιουνάν -που είχε ξεκινήσει ο covid-19-, είχε προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία.

Τι είναι όμως ο χανταϊός; Πόσο επικίνδυνος είναι, πώς μεταδίδεται και γιατί οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά κάθε πιθανό περιστατικό;

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) αν και δεν μεταδίδεται εύκολα μεταξύ ανθρώπων, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στους πνεύμονες ή τα νεφρά, καθιστώντας κρίσιμη την έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων.

Τι είναι ο χανταϊός

Ο χανταϊός δεν είναι ένας μόνο ιός, αλλά μια οικογένεια ιών που εντοπίζονται παγκοσμίως και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες στον άνθρωπο. Οι κυριότερες μορφές νόσησης είναι:

-Το σύνδρομο πνευμονικής προσβολής από χανταϊό (HPS), που επηρεάζει τους πνεύμονες

-Ο αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο (HFRS), που πλήττει κυρίως τα νεφρά

Πώς μεταδίδεται

Η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω επαφής με τρωκτικά, όπως ποντίκια και αρουραίοι. Ο ιός μεταφέρεται:

  • Μέσω εισπνοής σωματιδίων από αποξηραμένα ούρα ή περιττώματα τρωκτικών
  • Από επαφή με σάλιο μολυσμένων ζώων
  • Πιο σπάνια, από δάγκωμα ή γρατζουνιά
  • Σε αντίθεση με άλλους ιούς, η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια.

Τα βασικά συμπτώματα

  • Σύνδρομο πνευμονικής προσβολής (HPS)

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως 1 έως 8 εβδομάδες μετά την έκθεση και ξεκινούν ήπια:

  • Κόπωση και πυρετός
  • Μυϊκοί πόνοι (ιδίως σε μηρούς, μέση, ισχία)
  • Πονοκέφαλος, ζάλη, ρίγη
  • Ναυτία, εμετός, διάρροια

Λίγες ημέρες αργότερα, η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί:

  • Βήχας και δύσπνοια
  • Αίσθημα πίεσης στο στήθος λόγω υγρού στους πνεύμονες
  • Η θνητότητα μπορεί να φτάσει έως και το 38% σε σοβαρές περιπτώσεις.
  • Αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο (HFRS)
  • Εμφανίζεται κυρίως σε Ευρώπη και Ασία και επηρεάζει τα νεφρά. 

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

1. Υψηλό πυρετό και έντονους πονοκεφάλους

2. Πόνο στην πλάτη και την κοιλιά

3. Θολή όραση

4. Ναυτία και ρίγη

5. Σε προχωρημένα στάδια μπορεί να προκύψουν:

6. Χαμηλή αρτηριακή πίεση και σοκ

7. Εσωτερικές αιμορραγίες

8. Οξεία νεφρική ανεπάρκεια

Διάγνωση: Γιατί είναι δύσκολη στην αρχή

Η διάγνωση του χανταϊού είναι δύσκολη στα πρώτα στάδια, καθώς τα αρχικά συμπτώματα μοιάζουν με γρίπη. Συχνά απαιτείται επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος μετά από 72 ώρες.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι όποιος έχει εκτεθεί σε τρωκτικά και εμφανίσει συμπτώματα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα σε γιατρό.

Υπάρχει θεραπεία;

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή εμβόλιο για τον χανταϊό. Η αντιμετώπιση είναι υποστηρικτική και περιλαμβάνει:

  • Ενυδάτωση και ξεκούραση
  • Παρακολούθηση σε νοσοκομείο σε σοβαρές περιπτώσεις
  • Υποστήριξη αναπνοής (π.χ. διασωλήνωση) σε ασθενείς με HPS
  • Αιμοκάθαρση σε περιπτώσεις νεφρικής ανεπάρκειας (HFRS)
  • Η έγκαιρη ιατρική παρέμβαση αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης.

Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο

Η πρόληψη βασίζεται στον περιορισμό επαφής με τρωκτικά:

  • Σφραγίστε ανοίγματα σε σπίτια και αποθήκες
  • Χρησιμοποιήστε παγίδες όπου χρειάζεται
  • Μην αφήνετε εκτεθειμένα τρόφιμα
  • Καθαρίζετε χώρους με προσοχή, αποφεύγοντας την εισπνοή σκόνης

Ο χανταϊός παραμένει σπάνιος, αλλά η σοβαρότητά του τον καθιστά έναν ιό που δεν πρέπει να υποτιμάται – ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα όπου η επαφή με τρωκτικά είναι πιθανή.

