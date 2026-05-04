ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 09:27
04.05.2026 08:49

Θριάσιο Nοσοκομείο: Καθημερινές στάσεις εργασίας από τους νοσηλευτές των χειρουργείων λόγω υποστελέχωσης

Σε επαναλαμβανόμενες προειδοποιητικές, καθημερινές στάσεις εργασίας από σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου έως την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, προχωρούν οι νοσηλευτές των χειρουργείων στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Οι στάσεις εργασίας, που άρχισαν από τις 7 π.μ. έως τις 11 π.μ., με συγκέντρωση στις 8 π.μ., στην είσοδο του θεραπευτηρίου, πραγματοποιούνται «ενάντια στην επικίνδυνη υποστελέχωση των χειρουργείων νοσοκομείου και τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας των εργαζομένων», όπως αναφέρει το Σωματείο των Εργαζόμενων σε ανακοίνωση του.

«Η επικίνδυνη υποστελέχωση σε νοσηλευτικό και βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό προκαλεί σοβαρότατα προβλήματα στην ασφαλή λειτουργία των Χειρουργείων του Θριάσιου νοσοκομείου, με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και ποιότητα ζωής εκατοντάδων ασθενών που αναμένουν να χειρουργηθούν και δραματικές επιπτώσεις στην καταπόνηση της υγείας των νοσηλευτών, που εργάζονται σε εξαντλητικές συνθήκες» αναφέρει το Σωματείο.

Η εργασιακή εξουθένωση αυξάνει τον κίνδυνο λάθους

Η παρατεταμένη υποστελέχωση, σε συνδυασμό με την συνεχή υπερεργασία έχουν οδηγήσει το προσωπικό σε κατάσταση επαγγελματικής εξουθένωσης, «γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο λαθών και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών και συνολικά την ασφαλή λειτουργία των χειρουργείων.» προειδοποιεί το σωματείο.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στους νοσηλευτές των χειρουργείων οφείλονται συνολικά:

  • τρεις χιλιάδες (3.000) ημέρες ανάπαυσης,
  • περισσότερες από διακόσιες δέκα (210) ημέρες κανονικής άδειας.

Όπως είναι φυσικό το γεγονός αυτό αποτελεί σαφέστατη παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας και προκαλεί σοβαρότατη καταπόνηση της υγείας τους.

Απόδειξη της καταπόνησης είναι ότι πολλοί εργαζόμενοι, ακόμη και οι μικρότεροι σε ηλικία, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ενώ τρεις βρίσκονται σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια.

«Για την επικίνδυνη κατάσταση, ενήμερες είναι η διοίκηση του Θριάσιου νοσοκομείου και η διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, που αγνόησαν όμως τις συνεχείς διαμαρτυρίες των εργαζομένων και τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του Σωματείου μας και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ταλαιπωρία των ασθενών» όπως αναφέρει το σωματείο.

«Πρόσφατα προβλήματα προκαλεί η έλλειψη προσωπικού και στο Αναισθησιολογικό Τμήμα, από όπου μετακινήθηκαν δύο έμπειρες νοσηλεύτριες, ενώ στους αναισθησιολόγους οφείλονται ημέρες κανονικής άδειας από το 2020 και η διοίκηση του νοσοκομείου απέρριψε το αίτημα για αύξηση των θέσεων ειδικευόμενων αναισθησιολόγων».

Οι κενές θέσεις

Ενδεικτικό του μεγέθους του προβλήματος που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο νοσοκομείο είναι το γεγονός ότι αν και στο Θριάσιο παραμένουν κενές 134 οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού και 62 θέσεις τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου, προβλέπεται η πρόσληψη μόνο 14 μόνιμων νοσηλευτών και 5 μόνιμων τραυματιοφορέων ενώ δεν έχει εγκριθεί ούτε το αίτημα του νοσοκομείων για πρόσληψη 8 επικουρικών νοσηλευτών, σύμφωνα με το σωματείο.

Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

Για να εξασφαλισθεί η ασφαλής λειτουργία των Χειρουργείων με ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό το σωματείο Εργαζομένων ζητάει:

  • Να ενισχυθούν άμεσα τα χειρουργεία με 4 νοσηλευτές, 1 βοηθό θαλάμου και 1 γραμματέα και να δοθούν οι χρωστούμενες ημέρες ανάπαυσης και κανονικής άδειας.
  • Να ενισχυθεί το Θριάσιο νοσοκομείο με επιπλέον νοσηλευτικό και βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, με επείγουσες διαδικασίες και να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου οι συμβάσεις των συμβασιούχων εργαζομένων.
  • Να προκηρυχθούν και να καλυφθούν άμεσα και οι 3 κενές θέσεις ειδικευμένων αναισθησιολόγων. Να αυξηθούν οι θέσεις ειδικευόμενων αναισθησιολόγων και να συσταθούν 3 επιπλέον θέσεις ειδικευμένων αναισθησιολόγων», καταλήγει το Σωματείο.

