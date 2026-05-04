Eldorado Gold: Εκρηκτική άνοδος κερδών και επενδύσεων με αιχμή τις Σκουριές

Ισχυρή εκκίνηση για το 2026 κατέγραψε η Eldorado Gold, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε έσοδα και κερδοφορία κατά το πρώτο τρίμηνο, ενώ παράλληλα προχωρά με γοργούς ρυθμούς την ανάπτυξη του έργου στις Σκουριές και ενισχύει τη στρατηγική της παρουσία στον τομέα του χαλκού.

Τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν στα 532,4 εκατ. δολάρια, έναντι 355,2 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας σημαντική άνοδο. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 136,4 εκατ. δολάρια από 72,4 εκατ. δολάρια πέρυσι, γεγονός που αποτυπώνει τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης αλλά και τις ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά χρυσού.

Σε λειτουργικό επίπεδο, η παραγωγή χρυσού διαμορφώθηκε στις 100.358 ουγκιές, ενώ οι πωλήσεις έφτασαν τις 100.619 ουγκιές, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 4.891 δολάρια ανά ουγκιά. Το συνολικό κόστος παραγωγής ανήλθε στα 188,2 εκατ. δολάρια, με το κόστος μετρητών να διαμορφώνεται στα 1.470 δολάρια ανά ουγκιά και το συνολικό κόστος διατήρησης (AISC) στα 1.942 δολάρια.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις επενδύσεις, με τις συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες να φτάνουν τα 318 εκατ. δολάρια. Από αυτά, 135,6 εκατ. δολάρια κατευθύνθηκαν στο έργο των Σκουριών στη Χαλκιδική, όπου οι εργασίες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη υποδομών και τις χωματουργικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, σημαντικά κεφάλαια διατέθηκαν για την ανάπτυξη και συντήρηση των υφιστάμενων μεταλλείων.

Το έργο των Σκουριών αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας. Η πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του 2026, ενώ η εμπορική παραγωγή εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει έως το τέλος του έτους. Το έργο διαθέτει εκτιμώμενη διάρκεια ζωής 20 ετών, με μέση ετήσια παραγωγή που φτάνει τις 140.000 ουγκιές χρυσού και 67 εκατ. λίβρες χαλκού.

Σε επίπεδο ταμειακών ροών, η εταιρεία κατέγραψε καθαρές λειτουργικές ροές 141,4 εκατ. δολαρίων, ενώ πριν από τις μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης αυτές διαμορφώθηκαν στα 187,1 εκατ. δολάρια. Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος Μαρτίου ανήλθαν σε 629,7 εκατ. δολάρια, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω αυξημένων επενδύσεων, επιστροφών κεφαλαίου προς τους μετόχους και φορολογικών υποχρεώσεων.

Σε επίπεδο προσαρμοσμένων μεγεθών, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 188,2 εκατ. δολάρια, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA έφτασε τα 335,7 εκατ. δολάρια. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές εμφανίστηκαν αρνητικές στα 129,1 εκατ. δολάρια, κυρίως λόγω των αυξημένων επενδύσεων, αν και εξαιρουμένων των δαπανών για τις Σκουριές διαμορφώθηκαν θετικά.

Σε στρατηγικό επίπεδο, η εταιρεία ολοκλήρωσε την εξαγορά της Foran Mining Corporation τον Απρίλιο του 2026, ενισχύοντας το αποτύπωμά της στον τομέα του χαλκού. Το τίμημα περιλάμβανε την έκδοση νέων μετοχών και περιορισμένη καταβολή μετρητών, ενώ η κίνηση αυτή εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην αύξηση της μελλοντικής παραγωγής.

Παράλληλα, η Eldorado προχώρησε σε σειρά διοικητικών αλλαγών, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε νέα φάση ανάπτυξης. Ο διευθύνων σύμβουλος George Burns αναμένεται να αποχωρήσει το τρίτο τρίμηνο του 2026, με τον πρόεδρο Christian Milau να αναλαμβάνει τα καθήκοντά του. Ενισχύθηκε επίσης η διοικητική ομάδα με νέες τοποθετήσεις σε καίριες θέσεις.

Τέλος, η εταιρεία προχώρησε στην έναρξη προγράμματος μερισμάτων, με την πρώτη διανομή να έχει ήδη πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο, ενώ έχει ανακοινωθεί και δεύτερη καταβολή για τον Ιούνιο του 2026. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης των αποδόσεων προς τους μετόχους.

Συνολικά, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου αποτυπώνουν μια περίοδο ισχυρής ανάπτυξης για την Eldorado Gold, με συνδυασμό υψηλής κερδοφορίας, εντατικών επενδύσεων και στρατηγικών κινήσεων που ενισχύουν τις προοπτικές της τα επόμενα χρόνια.

