ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:29
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά

04.05.2026 11:04

Απίστευτο περιστατικό: Επτάχρονος κατάπιε ελατήριο που σφηνώθηκε στον πνεύμονά του – Πώς σώθηκε

Ένας επτάχρονος μαθητής από την Αθήνα κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του, όταν κατάπιε ένα ελατήριο γομολάστιχας, μήκους 12 χιλιοστών και διαμέτρου 5 χιλιοστών, το οποίο αντί να πάει στο στομάχι του, σφηνώθηκε στον δεξιό του πνεύμονα!

Το παιδί ευτυχώς σώθηκε χάρη στην έγκαιρη μεταφορά του σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου τον ανέλαβε ο Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Μηνάς Ν. Αρτόπουλος. Ο γιατρός, μετά από μια λεπτή επέμβαση, αφαίρεσε με επιτυχία το ελατήριο και έσωσε τη ζωή του παιδιού που κινδύνευε σε κάθε αναπνοή του. Το απίστευτο περιστατικό, που συνέβη την περασμένη εβδομάδα, αναδεικνύει το υψηλό επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει η χώρα μας στα νοσοκομεία της.

«Οι γονείς μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο, μετά από έντονο βήχα και με ήπια αναπνευστικά συμπτώματα», αναφέρει ο Έλληνας Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Μηνάς Ν. Αρτόπουλος.

«Μου ανέφεραν πως ο μικρός μαθητής όταν διάβαζε κατάπιε ελατήριο από γόμα με μηχανισμό, την οποία το παιδί είχε αποσυναρμολογήσει, και την έβαλε στο στόμα του», συνεχίζει ο κος Αρτόπουλος.

Μετά την κατάποση το παιδί παρουσίασε πολύ έντονο βήχα και στη συνέχεια ήπια αναπνευστικά συμπτώματα.

Ο γιατρός, που υποδέχθηκε το περιστατικό στην εφημερία, υπέβαλε αμέσως το μικρό παιδί σε ακτινογραφία ώστε να εντοπιστεί το σημείο που έχει σφηνωθεί το ξένο σώμα.

Η ακτινογραφία, προς έκπληξη όλων, έδειξε ότι το ελατήριο μήκους 12 χιλιοστών και διαμέτρου 5 χιλιοστών, αντί για το στομάχι είχε καταλήξει στους πνεύμονες και συγκεκριμένα στον κύριο βρόγχο του δεξιού πνεύμονα, γεγονός που έθετε σε εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο τη ζωή του παιδιού.

«Μετά από άμεση κινητοποίηση το παιδί υποβλήθηκε σε βρογχοσκόπηση διάρκειας 15 λεπτών με άκαμπτο βρογχοσκόπιο και το ελατήριο αφαιρέθηκε με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνέψει ο αεραγωγός και χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω τραυματισμοί της αναπνευστική οδού», εξηγεί ο κ Αρτόπουλος και συνεχίζει: «Μάλιστα ο μικρός μετά λίγες ώρες νοσηλείας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι του απόλυτα υγιής». 

Αξίζει να αναφερθεί ότι καθημερινά μικρά παιδιά παίζοντας καταπίνουν διάφορα αντικείμενα (μεταλλικά, πλαστικά, ξύλινα, κ.λπ.) γι’ αυτό οι γονείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατί, αν το αντικείμενο καταλήξει στους πνεύμονες αντί για το στομάχι, υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του παιδιού. Συγκεκριμένα:

  • Μετά την καταπόση-εισροφήση: Μπορεί να υπάρξει έντονος πνιγμονώδης βήχας που διαρκεί λίγα λεπτά και μετά σταματά.
  • Η «βουβή» περίοδος: Οι γονείς μπορεί να πιστέψουν ότι το παιδί «κατάπιε» το αντικείμενο και θα πάει στο στομάχι (το οποίο είναι λιγότερο επικίνδυνο). Όμως, αν το αντικείμενο έχει πάει στον πνεύμονα, η ηρεμία είναι προσωρινή.
  • Επιπλοκές: Μέσα σε λίγες ώρες ή μέρες, το αντικείμενο – ελατήριο θα προκαλέσει χημική ή βακτηριακή πνευμονία, πυρετό και δύσπνοια.

Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς:

Αν υποψιάζεστε ότι το παιδί κατάπιε ένα αντικείμενο, αναζητήστε τα εξής:

  • Συριγμός (Wheezing): Ένας ήχος σαν «σφύριγμα» που ακούγεται μόνο από τη μία πλευρά του θώρακα.
  • Μονομερής μείωση αναπνοής: Αν βάλετε το αυτί σας στην πλάτη του παιδιού, ο ήχος της αναπνοής στη δεξιά πλευρά μπορεί να ακούγεται πιο «ασθενικός» σε σχέση με την αριστερή.
  • Επίμονος ξηρός βήχας: Που δεν υποχωρεί με τα κλασικά σιρόπια.

Η ιατρική διαδικασία για μικρό παιδί:

1. Ακτινογραφία: Είναι το πρώτο βήμα για να εντοπιστεί που εχει καταλήξει το αντικείμενο.

2. Νηστεία: Μόλις επιβεβαιωθεί ότι το αντικείμενο εχει καταλήξει στους πνεύμονες – εισρόφηση, το παιδί πρέπει να παραμείνει απόλυτα νηστικό (ούτε νερό), καθώς η αφαίρεση απαιτεί γενική αναισθησία.

3. Άκαμπτη βρογχοσκόπηση: Είναι η επέμβαση εκλογής. Ο γιατρός εισέρχεται με έναν μεταλλικό σωλήνα και ειδική κάμερα, εντοπίζει το αντικείμενο-ελατήριο και το αφαιρεί με λαβίδα. Στα μικρά παιδιά, η διαδικασία είναι συνήθως σύντομη και η ανάρρωση ταχεία αν δεν έχει προκληθεί τραυματισμός.

