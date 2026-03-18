Συναγερμός στο Παίδων: 3χρονο παιδί κατάπιε ξυράφι – Υπεβλήθη σε εσπευσμένο χειρουργείο

Σοβαρό περιστατικό κατεγράφη στο νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας, όπου το πρωί της Τετάρτης, 18/3, μεταφέρθηκε ένα 3χρονο παιδί, που είχε καταπιεί ένα ξυράφι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τον Alpha, οι γονείς του παιδιού ενημέρωσαν το ιατρικό προσωπικό κατά την άφιξή τους ότι το παιδί είχε καταπιεί το αιχμηρό αντικείμενο, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τους γιατρούς.

Για τον εντοπισμό της ακριβούς θέσης του ξυραφιού πραγματοποιήθηκε άμεσα ακτινογραφικός έλεγχος, ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση και να καθοριστεί η κατάλληλη ιατρική παρέμβαση.

Στη συνέχεια το παιδί οδηγήθηκε στο χειρουργείο και υπεβλήθη σε επέμβαση.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η επέμβαση ήταν επιτυχής και το παιδί έχει πλέον διαφύγει τον κίνδυνο.

Αποκαλύψεις-σοκ μετά τη δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Οι συνομιλίες που εξετάζει η αστυνομία και το μυστηριώδες τηλεφώνημα – «Μακάρι να πεθάνει»

Σε τροχιά κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες: «Μη βιώσιμο το πλαφόν»

Σούζες και ιλιγγιώδεις ταχύτητες: Σοβαρές κατηγορίες για 23χρονο που επιδείκνυε τα επικίνδυνα «κατορθώματά» του στα social media (Video)











