ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 21:39
18.03.2026 21:10

Συναγερμός στο Παίδων: 3χρονο παιδί κατάπιε ξυράφι – Υπεβλήθη σε εσπευσμένο χειρουργείο

18.03.2026 21:10
Σοβαρό περιστατικό κατεγράφη στο νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας, όπου το πρωί της Τετάρτης, 18/3, μεταφέρθηκε ένα 3χρονο παιδί, που είχε καταπιεί ένα ξυράφι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τον Alpha, οι γονείς του παιδιού ενημέρωσαν το ιατρικό προσωπικό κατά την άφιξή τους ότι το παιδί είχε καταπιεί το αιχμηρό αντικείμενο, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τους γιατρούς.

Για τον εντοπισμό της ακριβούς θέσης του ξυραφιού πραγματοποιήθηκε άμεσα ακτινογραφικός έλεγχος, ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση και να καθοριστεί η κατάλληλη ιατρική παρέμβαση.

Στη συνέχεια το παιδί οδηγήθηκε στο χειρουργείο και υπεβλήθη σε επέμβαση.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η επέμβαση ήταν επιτυχής και το παιδί έχει πλέον διαφύγει τον κίνδυνο.

Διαβάστε επίσης:

Αποκαλύψεις-σοκ μετά τη δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Οι συνομιλίες που εξετάζει η αστυνομία και το μυστηριώδες τηλεφώνημα – «Μακάρι να πεθάνει»

Σε τροχιά κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες: «Μη βιώσιμο το πλαφόν»

Σούζες και ιλιγγιώδεις ταχύτητες: Σοβαρές κατηγορίες για 23χρονο που επιδείκνυε τα επικίνδυνα «κατορθώματά» του στα social media (Video)





Τα έδωσε όλα ο Παναθηναϊκός, αλλά η Βαλεφόλια πήρε τον τίτλο στο Challenge Cup γυναικών με 3-0

Παλλήνη: Αντιδήμαρχος με 6 δάχτυλα- Το Photoshop ήταν… απρόσεκτο (φωτό)

3xrono-paidon
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Παίδων: 3χρονο παιδί κατάπιε ξυράφι – Υπεβλήθη σε εσπευσμένο χειρουργείο

Ιρανικό χτύπημα στη μεγαλύτερη εγκατάσταση LNG στο Κατάρ – Επιθέσεις και σε Μπαχρέιν, Σ. Αραβία, ρουκέτες από Χεζμπολάχ σε Ισραήλ – Live οι εξελίξεις

Βασίλης Θωμόπουλος για τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη: Δεν νομίζω ότι η περιπέτεια του πατέρα του επηρεάζει την πορεία του

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 21:38
Τα έδωσε όλα ο Παναθηναϊκός, αλλά η Βαλεφόλια πήρε τον τίτλο στο Challenge Cup γυναικών με 3-0

Παλλήνη: Αντιδήμαρχος με 6 δάχτυλα- Το Photoshop ήταν… απρόσεκτο (φωτό)

Συναγερμός στο Παίδων: 3χρονο παιδί κατάπιε ξυράφι – Υπεβλήθη σε εσπευσμένο χειρουργείο

