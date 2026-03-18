Σούζες και ιλιγγιώδεις ταχύτητες: Σοβαρές κατηγορίες για 23χρονο που επιδείκνυε τα επικίνδυνα «κατορθώματά» του στα social media (Video)

Σε βίντεο που προκαλεί έντονο προβληματισμό καταγράφεται η ακραία οδηγική συμπεριφορά ενός 23χρονου σε μεγάλους δρόμους της Αττικής, με τον ίδιο να αδιαφορεί πλήρως για τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος. Ο νεαρός ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές και αντιμετωπίζει πλέον σοβαρές κατηγορίες.

Στο σχετικό οπτικοακουστικό υλικό, ο οδηγός της μοτοσικλέτας φαίνεται να κινείται για περίπου 20 δευτερόλεπτα σε κεντρικό δρόμο της Αττικής ισορροπώντας στη μία ρόδα, αναπτύσσοντας υψηλή ταχύτητα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επικίνδυνης αυτής πορείας, προχωρά σε προσπέραση λεωφορείου που κινείται στη δεξιά λωρίδα.

Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίησή του έπαιξε το γεγονός ότι ο ίδιος δημοσιοποίησε το σχετικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιδεικνύοντας τα επικίνδυνα «κατορθώματά» του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για προτροπή σε τέλεση αδικήματος, η οποία έχει υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. ταυτοποίησαν 23χρονο οδηγό μοτοσικλέτας ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο που αναρτούσε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης να κινείται προβαίνοντας σε επίδειξη ικανοτήτων (σούζα) και αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα

Η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα βίντεο εμφανιζόταν οδηγός μοτοσικλέτας ο οποίος προέβαινε σε επίδειξη ικανοτήτων (σούζες) τουλάχιστον για -20- δευτερόλεπτα ενώ παράλληλα ανέπτυσσε υπερβολική ταχύτητα σε οδικούς άξονες της Αττικής, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 23χρονο ως τον οδηγό της μοτοσικλέτας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Διαβάστε επίσης:

