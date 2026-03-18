ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 21:38
18.03.2026 20:13

Σούζες και ιλιγγιώδεις ταχύτητες: Σοβαρές κατηγορίες για 23χρονο που επιδείκνυε τα επικίνδυνα «κατορθώματά» του στα social media (Video)

Σε βίντεο που προκαλεί έντονο προβληματισμό καταγράφεται η ακραία οδηγική συμπεριφορά ενός 23χρονου σε μεγάλους δρόμους της Αττικής, με τον ίδιο να αδιαφορεί πλήρως για τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος. Ο νεαρός ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές και αντιμετωπίζει πλέον σοβαρές κατηγορίες.

Στο σχετικό οπτικοακουστικό υλικό, ο οδηγός της μοτοσικλέτας φαίνεται να κινείται για περίπου 20 δευτερόλεπτα σε κεντρικό δρόμο της Αττικής ισορροπώντας στη μία ρόδα, αναπτύσσοντας υψηλή ταχύτητα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επικίνδυνης αυτής πορείας, προχωρά σε προσπέραση λεωφορείου που κινείται στη δεξιά λωρίδα.

Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίησή του έπαιξε το γεγονός ότι ο ίδιος δημοσιοποίησε το σχετικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιδεικνύοντας τα επικίνδυνα «κατορθώματά» του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για προτροπή σε τέλεση αδικήματος, η οποία έχει υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. ταυτοποίησαν 23χρονο οδηγό μοτοσικλέτας ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο που αναρτούσε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης να κινείται προβαίνοντας σε επίδειξη ικανοτήτων (σούζα) και αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα

Η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα βίντεο εμφανιζόταν οδηγός μοτοσικλέτας ο οποίος προέβαινε σε επίδειξη ικανοτήτων (σούζες) τουλάχιστον για -20- δευτερόλεπτα ενώ παράλληλα ανέπτυσσε υπερβολική ταχύτητα σε οδικούς άξονες της Αττικής, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 23χρονο ως τον οδηγό της μοτοσικλέτας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Διαβάστε επίσης:

Σημανδράκος στη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Ήξεραν όλοι οι υπουργοί για τα αιγοπρόβατα

Καλαμαριά: Προφυλακίστηκε ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου – Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Συνελήφθη 36χρονος για σεξουαλικές επιθέσεις στον Πειραιά – Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του 





ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα έδωσε όλα ο Παναθηναϊκός, αλλά η Βαλεφόλια πήρε τον τίτλο στο Challenge Cup γυναικών με 3-0

ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Αντιδήμαρχος με 6 δάχτυλα- Το Photoshop ήταν… απρόσεκτο (φωτό)

ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Παίδων: 3χρονο παιδί κατάπιε ξυράφι – Υπεβλήθη σε εσπευσμένο χειρουργείο

ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό χτύπημα στη μεγαλύτερη εγκατάσταση LNG στο Κατάρ – Επιθέσεις και σε Μπαχρέιν, Σ. Αραβία, ρουκέτες από Χεζμπολάχ σε Ισραήλ – Live οι εξελίξεις

LIFESTYLE

Βασίλης Θωμόπουλος για τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη: Δεν νομίζω ότι η περιπέτεια του πατέρα του επηρεάζει την πορεία του

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

CUCINA POVERA

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

