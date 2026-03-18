Καλαμαριά: Προφυλακίστηκε ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου – Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Προφυλακιστέος κρίθηκε, με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, μετά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Καλαμαριά.

Ο 23χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή οπλοχρησία. Κατά τη δίωρη απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας, μετά από απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε κάτω από το σπίτι του.

Επιπλέον, φέρεται να έκανε λόγο για ενέδρα που στήθηκε σε βάρος του και ισχυρίστηκε ότι κινδύνευε άμεσα η ζωή του.



Ο 23χρονος υποστήριξε ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον 20χρονο όταν τον χτύπησε δύο φορές με το μαχαίρι και ότι λυπάται για το τραγικό αποτέλεσμα, ενώ αρνήθηκε ότι γνώριζε το θύμα και τους άλλους που – κατά τον ισχυρισμό του – του επιτέθηκαν.

Κατά τη δίωρη απολογία του φέρεται να επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι ενήργησε σε καθεστώς άμυνας, υποστηρίζοντας πως δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον 3 άτομα έξω από το σπίτι του. Δύο ακόμη άτομα, σύμφωνα με όσα φέρεται να απολογήθηκε, βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, εκ των οποίων ο ένας κρατούσε κινητό τηλέφωνο και βιντεοσκοπούσε την εις βάρος του επίθεση.

Υποστήριξε δε, ότι χτυπήθηκε επανειλημμένα, ακόμη και με σφυρί, τονίζοντας ότι προκειμένου να προστατευθεί αντέδρασε χρησιμοποιώντας το μαχαίρι «στα τυφλά». «Δεν είχα ανθρωποκτόνο δόλο» φαίνεται να είπε, εκφράζοντας τη λύπη του για την απώλεια της ζωής τού 20χρονου.

Επικαλέστηκε δε, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στην οποία υπεβλήθη για να τεκμηριώσει τα χτυπήματα που δέχθηκε- η υπεράσπισή του κάνει λόγο για πάνω από 20 χτυπήματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στο σώμα από όργανα που δεν προσδιορίζονται ιατροδικαστικά. Ο ίδιος φέρεται, επιπλέον, να έκανε επίκληση στη μαρτυρία διανομέα η οποία περιλαμβάνεται στη δικογραφία και φαίνεται να περιγράφει την έναρξη του επεισοδίου και την φερόμενη επίθεση στον 23χρονο.



Υπενθυμίζεται ότι και προανακριτικά ο κατηγορούμενος είχε υποστηρίξει ότι του επιτέθηκαν συνολικά τέσσερα άτομα και ένα πέμπτο κατέγραφε τον ξυλοδαρμό του σε βίντεο, δευτερόλεπτα μετά που στάθμευσε το αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι του.



Σημειώνεται ότι μετά τη νέα προθεσμία που έλαβε, αύριο το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ο 19χρονος που βρισκόταν μαζί με το θύμα κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου.



Ο ίδιος, μαζί με ακόμη ένα άτομο που δεν έχει συλληφθεί – διώκονται, σε βαθμό πλημμελήματος, για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.

Η κύρια ανάκριση για την υπόθεση – η οποία φαίνεται πως έχει οπαδικό υπόβαθρο – θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα προκειμένου για να φωτιστούν όλες οι πτυχές της. Στο πλαίσιο αυτό αναμένονται και τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκόμενων προσώπων.

