Χανιά: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Απεγκλωβίστηκε σώο ζευγάρι ηλικιωμένων (photos/video)

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12 και μισή στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων για απεγκλωβισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ένα αυτοκίνητο με δυο επιβαίνοντες έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή Ασκορδαλού του Δήμου Πλατανιά.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα για να συνδράμουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι επιβαίνοντες ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, το οποίο απεγκλωβίστηκε άμεσα καλά στην υγεία του και δεν χρειάστηκε η διακομιδή του στο Νοσοκομείο.

