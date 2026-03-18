Τέμπη: Κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών για την έναρξη της δίκης στη Λάρισα – «Να βρεθούμε ξανά μαζί…»

Κάλεσμα προς όλους τους εργαζόμενους με τα σωματεία τους, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους συλλόγους γονέων καθώς και τους φορείς, να παραστούν στη Λάρισα, απευθύνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, ενόψει της μεγάλης δίκης που έχει όριστεί να ξεκινήσει τη Δευτέρα (23/03).

Μέσω ανακοίνωσης, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών αναφέρει πως οι συγκλονιστικές συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν την 28η Φεβρουαρίου, έστειλαν σαφές μήνυμα: «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

«Μπροστά στην έναρξη της κύριας δίκης στις 23 Μαρτίου 2026, και ενώ είναι σε εξέλιξη πέντε ακόμη δίκες για το Έγκλημα των Τεμπών, καλούμε όλους τους εργαζόμενους με τα σωματεία τους, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους συλλόγους γονέων, όλους τους μαζικούς φορείς που στις 28 Φεβρουαρίου έδειξαν την τεράστια δύναμη του οργανωμένου αγώνα και δεν επιτρέπουν αυτό το έγκλημα να συγκαλυφθεί, που απαιτούν την καταδίκη των ενόχων όσο ψηλά και κι αν φτάνουν και αποκαλύπτουν τις διαχρονικές αιτίες που οδήγησαν στο σιδηρόδρομο ωρολογιακή βόμβα αλλά και το μεγάλο ένοχο, την εγκληματική πολιτική του κέρδους που θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή.

Να βρεθούμε ξανά μαζί, τη Δευτέρα στις 23 Μαρτίου στην έναρξη της δίκης στη Λάρισα.

Αυτός ο αγώνας είναι και το δικό μας μεγάλο στήριγμα για την πραγματική δικαίωση των αγαπημένων μας. Ο αγώνας για την αποκάλυψη της αλήθειας δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών» αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

