ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 12:11
Τέμπη: Κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών για την έναρξη της δίκης στη Λάρισα – «Να βρεθούμε ξανά μαζί…»

Κάλεσμα προς όλους τους εργαζόμενους με τα σωματεία τους, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους συλλόγους γονέων καθώς και τους φορείς, να παραστούν στη Λάρισα, απευθύνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, ενόψει της μεγάλης δίκης που έχει όριστεί να ξεκινήσει τη Δευτέρα (23/03).

Μέσω ανακοίνωσης, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών αναφέρει πως οι συγκλονιστικές συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν την 28η Φεβρουαρίου, έστειλαν σαφές μήνυμα: «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

«Μπροστά στην έναρξη της κύριας δίκης στις 23 Μαρτίου 2026, και ενώ είναι σε εξέλιξη πέντε ακόμη δίκες για το Έγκλημα των Τεμπών, καλούμε όλους τους εργαζόμενους με τα σωματεία τους, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους συλλόγους γονέων, όλους τους μαζικούς φορείς που στις 28 Φεβρουαρίου έδειξαν την τεράστια δύναμη του οργανωμένου αγώνα και δεν επιτρέπουν αυτό το έγκλημα να συγκαλυφθεί, που απαιτούν την καταδίκη των ενόχων όσο ψηλά και κι αν φτάνουν και αποκαλύπτουν τις διαχρονικές αιτίες που οδήγησαν στο σιδηρόδρομο ωρολογιακή βόμβα αλλά και το μεγάλο ένοχο, την εγκληματική πολιτική του κέρδους που θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή.

Να βρεθούμε ξανά μαζί, τη Δευτέρα στις 23 Μαρτίου στην έναρξη της δίκης στη Λάρισα.

Αυτός ο αγώνας είναι και το δικό μας μεγάλο στήριγμα για την πραγματική δικαίωση των αγαπημένων μας. Ο αγώνας για την αποκάλυψη της αλήθειας δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών» αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Σοκ στη Βέροια: 24χρονη βρέθηκε βαριά χτυπημένη σε πιλοτή – Ξυλοδαρμό «βλέπουν» οι αρχές, νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Ανήλικοι λήστεψαν 15χρονο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τρεις συλλήψεις

Λέσβος: Κλείνουν επ’ αόριστον τα πρατήρια καυσίμων – «Εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο βιωσιμότητας»

Δήμος Νάξου: Επίδομα ως 500 ευρώ τον μήνα στους γιατρους του Νοσοκομείου για να μείνουν στο νησί

Μπραντ Πιτ: Από το Μενίδι στην Πεντέλη σήμερα ο χολιγουντιανός σταρ για τα γυρίσματα του «The Riders» (Video)

Instagram: Τέλος η κρυπτογράφηση στα προσωπικά μηνύματα από τον Μάιο – Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι οκτώ κατηγορούμενοι για το επεισόδιο στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

Τα πέντε best-seller μοντέλα για τον Φεβρουάριο 2026 στην Ελλάδα

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

Μέση Ανατολή: Το Ιράν κηδεύει τον Λαριτζανί - Ισοπεδώνει τη Βηρυτό το Τελ Αβίβ, νεκρός και ο ιρανός υπουργός Πληροφοριών σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ - Live οι εξελίξεις

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

Δήμος Νάξου: Επίδομα ως 500 ευρώ τον μήνα στους γιατρους του Νοσοκομείου για να μείνουν στο νησί

Μπραντ Πιτ: Από το Μενίδι στην Πεντέλη σήμερα ο χολιγουντιανός σταρ για τα γυρίσματα του «The Riders» (Video)

Instagram: Τέλος η κρυπτογράφηση στα προσωπικά μηνύματα από τον Μάιο – Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες

