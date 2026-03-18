ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 12:12
Σοκ στη Βέροια: 24χρονη βρέθηκε βαριά χτυπημένη σε πιλοτή – Ξυλοδαρμό «βλέπουν» οι αρχές, νοσηλεύεται διασωληνωμένη

ekav_asthenoforo
αρχείου Eurokinissi

Με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι εντοπίστηκε χθες το βράδυ μια 24χρονη σε πιλοτη πολυκατοικίας στη Βέροια.

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε ύστερα από κλήση περιοίκων που βρήκαν τη νεαρή σε άθλια κατάσταση πεσμένη στο έδαφος. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Την άτυχη 24χρονη παρέλαβε το ασθενοφόρο και την μετέφερε στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου και διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του veriotis.gr, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ξυλοδαρμό.

Η κοπέλα φέρει βαριά τραύματα μόνο στο κεφάλι και στο πρόσωπο, που μαρτυρούν την αγριότητα των χτυπημάτων.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες, συλλέγοντας μαρτυρίες από περιοίκους και εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, σε μια προσπάθεια να ρίξει “φως” στην υπόθεση.

google_news_icon

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
brad-pitt-new
instagram876- new
paok dimosiografika
Beige-Gray-Pastel-Modern-Aesthetic-Minimalist-Photo-Collage-Facebook-Cover-1
jumbo 665- new
DYPA
stegastika daneia 77- new
ali_larijani_new
Hormuz (1)
nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
brad-pitt-new
instagram876- new
