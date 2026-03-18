Ανήλικοι λήστεψαν 15χρονο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τρεις συλλήψεις

Τρεις ανήλικοι, ηλικίας 14 έως 17 ετών, συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι λήστεψαν 15χρονο, χθες το απόγευμα, στην πλατεία Ναυαρίνου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, με την απειλή χρήσης σωματικής βίας αφαίρεσαν το τσαντάκι τού θύματος, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν, αποδίδοντας το τσαντάκι στον 15χρονο.

Επιπλέον, στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκε ρούχο το οποίο φέρεται να είχε κλέψει νωρίτερα από εμπορικό κατάστημα.

Διαβάστε επίσης:

Λέσβος: Κλείνουν επ’ αόριστον τα πρατήρια καυσίμων – «Εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο βιωσιμότητας»

Τέμπη: «Η δικαιοσύνη στην πιο κρίσιμη στιγμή, φάνηκε να λειτουργεί με χειρόφρενο» – Νέες καταγγελίες στο «παρά πέντε» της δίκης (Video)

Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης από το Χαλάνδρι

