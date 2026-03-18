ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 09:58
18.03.2026 09:38

Λέσβος: Κλείνουν επ’ αόριστον τα πρατήρια καυσίμων – «Εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο βιωσιμότητας»

18.03.2026 09:38
Επ’ αόριστον κλείνουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων της Λέσβου από αύριο, Πέμπτη 19 Μαρτίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Βενζινοπωλών Λέσβου, χθες το βράδυ.

Οι πρατηριούχοι της Λέσβου κλείνουν τα πρατήριά τους «έχοντας εξαντλήσει κάθε περιθώριο βιωσιμότητας» και «καταγγέλλοντας την επιβολή ενός παράλογου και εσφαλμένα υπολογισμένου πλαφόν αποκλειστικά στην κερδοφορία των πρατηρίων καυσίμων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Βενζινοπωλών Λέσβου:

«Η εν λόγω ρύθμιση, η οποία δεν εφαρμόζεται στα διυλιστήρια — τα οποία φέρουν καθοριστική ευθύνη για τις ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων από την έναρξη του πολέμου — έχει οδηγήσει τον κλάδο μας σε οικονομική ασφυξία.

Με απόλυτο σεβασμό προς τους καταναλωτές και με πλήρη συνείδηση της ευθύνης μας απέναντι στην τοπική κοινωνία, ανακοινώνουμε την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων διαρκείας από 19/03/2026, έως ότου υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση και ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Η Λέσβος, ως νησί της παραμεθορίου που έχει επωμιστεί επανειλημμένα σοβαρές κρίσεις τα τελευταία χρόνια, δεν αντέχει την περαιτέρω αποδυνάμωση ενός ζωτικού κλάδου της τοπικής οικονομίας.

Απαιτούμε τα πρατήριά μας να παραμείνουν υγιή και βιώσιμα, όπως αρμόζει σε κάθε οικογενειακή επιχείρηση που επέλεξε να επενδύσει και να δραστηριοποιείται σε έναν τόσο απαιτητικό τομέα».

Οι πρατηριούχοι διεκδικούν:

  • Την αύξηση του ανώτατου ορίου πλαφόν από 12 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε 20 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.
  • Εναλλακτικά, τον καθορισμό ανώτατου περιθωρίου κέρδους στο επίπεδο που ίσχυε στις 27/02/2026, δηλαδή μία ημέρα πριν την έναρξη του πολέμου».

Και καταλήγει η ανακοίνωση:

«Το ισχύον πλαφόν δεν αποτελεί λύση. Οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται καθημερινά, ενώ τα πρατήρια έχουν οδηγηθεί στο σημείο μηδέν. Η Πολιτεία οφείλει να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να δώσει βιώσιμη λύση πριν ο κλάδος οδηγηθεί σε οριστική κατάρρευση».

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: «Η δικαιοσύνη στην πιο κρίσιμη στιγμή, φάνηκε να λειτουργεί με χειρόφρενο» – Νέες καταγγελίες στο «παρά πέντε» της δίκης (Video)

Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης από το Χαλάνδρι

Φωτιά τα ξημερώματα σε κατάστημα με είδη αλιείας στη Βόλβη

ΚΟΣΜΟΣ

Αύξηση κοκαΐνης και κεταμίνης στα λύματα της Ευρώπης το 2025, πτώση για το MDMA

MEDIA

ΣΚΑΪ: Καραμπόλες και διακριτική «απόσυρση» λόγω ανταγωνισμού, για το «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Αντίστροφη μέτρηση για την παραίτηση από βουλευτής

ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Κλείνουν επ’ αόριστον τα πρατήρια καυσίμων – «Εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο βιωσιμότητας»

LIFESTYLE

Μυρτώ Αλικάκη: «Πιστεύω ότι ερωτευόμαστε με το σκοτεινό μας κομμάτι» (Video)

BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Γιατί η Ευρώπη αρνείται να στηρίξει τον Τραμπ στον πόλεμο του Ιράν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Επική ανατροπή Σπόρτινγκ με 5άρα στην Μπόντο, εύκολη πρόκριση Παρί κόντρα στην Τσέλσι, στους «8» Άρσεναλ και Ρεάλ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 09:57
ΚΟΣΜΟΣ

Αύξηση κοκαΐνης και κεταμίνης στα λύματα της Ευρώπης το 2025, πτώση για το MDMA

MEDIA

ΣΚΑΪ: Καραμπόλες και διακριτική «απόσυρση» λόγω ανταγωνισμού, για το «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Αντίστροφη μέτρηση για την παραίτηση από βουλευτής

