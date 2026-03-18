Λέσβος: Κλείνουν επ’ αόριστον τα πρατήρια καυσίμων – «Εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο βιωσιμότητας»

Επ’ αόριστον κλείνουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων της Λέσβου από αύριο, Πέμπτη 19 Μαρτίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Βενζινοπωλών Λέσβου, χθες το βράδυ.
Οι πρατηριούχοι της Λέσβου κλείνουν τα πρατήριά τους «έχοντας εξαντλήσει κάθε περιθώριο βιωσιμότητας» και «καταγγέλλοντας την επιβολή ενός παράλογου και εσφαλμένα υπολογισμένου πλαφόν αποκλειστικά στην κερδοφορία των πρατηρίων καυσίμων».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Βενζινοπωλών Λέσβου:
«Η εν λόγω ρύθμιση, η οποία δεν εφαρμόζεται στα διυλιστήρια — τα οποία φέρουν καθοριστική ευθύνη για τις ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων από την έναρξη του πολέμου — έχει οδηγήσει τον κλάδο μας σε οικονομική ασφυξία.
Με απόλυτο σεβασμό προς τους καταναλωτές και με πλήρη συνείδηση της ευθύνης μας απέναντι στην τοπική κοινωνία, ανακοινώνουμε την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων διαρκείας από 19/03/2026, έως ότου υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση και ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.
Η Λέσβος, ως νησί της παραμεθορίου που έχει επωμιστεί επανειλημμένα σοβαρές κρίσεις τα τελευταία χρόνια, δεν αντέχει την περαιτέρω αποδυνάμωση ενός ζωτικού κλάδου της τοπικής οικονομίας.
Απαιτούμε τα πρατήριά μας να παραμείνουν υγιή και βιώσιμα, όπως αρμόζει σε κάθε οικογενειακή επιχείρηση που επέλεξε να επενδύσει και να δραστηριοποιείται σε έναν τόσο απαιτητικό τομέα».
Οι πρατηριούχοι διεκδικούν:
Και καταλήγει η ανακοίνωση:
«Το ισχύον πλαφόν δεν αποτελεί λύση. Οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται καθημερινά, ενώ τα πρατήρια έχουν οδηγηθεί στο σημείο μηδέν. Η Πολιτεία οφείλει να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να δώσει βιώσιμη λύση πριν ο κλάδος οδηγηθεί σε οριστική κατάρρευση».
