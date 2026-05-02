Τρόμος στη Ζάκυνθο: Πλοίο με πάνω από 670 επιβάτες προσέκρουσε ενώ έδενε στο λιμάνι

Την απαγόρευση απόπλου του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου Μάρε Ντι Λεβάντε αποφάσισε το Λιμενικό το Σάββατο (2/5), αφού προσέκρουσε ενώ προσπαθούσε να δέσει στο λιμάνι της Ζακύνθου.
Η πρόσκρουση σημειώθηκε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης λόγω των ισχυρών ανέμων. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κυλλήνη – Ζάκυνθος και το αντίστροφο.
Σε αυτό επέβαιναν 679 επιβάτες, 180 οχήματα, 18 φορτηγά, τέσσερα λεωφορεία , επτά δίκυκλα και έξι αυτοκινούμενα βαν.
Οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.
