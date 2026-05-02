ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 18:24
02.05.2026 16:34

Σάμος: Καταδίωξη ταχυπλόου από το Λιμενικό – Μία σύλληψη

Σε επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξης ταχυπλόου σκάφους προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Σάμο, οδηγώντας στη σύλληψη ενός διακινητή και στον εντοπισμό 14 αλλοδαπών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, τις πρωινές ώρες χθες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Σάμου για ύποπτο ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, το οποίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις βορειοανατολικές ακτές του νησιού.

Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού που βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, έσπευσε στην περιοχή και εντόπισε το σκάφος, επιχειρώντας την ακινητοποίησή του με χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων.

Όπως λέει το Λιμενικό, ο χειριστής του ταχυπλόου δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το σκάφος προσάραξε στο Ακρωτήριο Πράσου, όπου αποβιβάστηκαν οι επιβαίνοντες.

Στην ευρύτερη χερσαία περιοχή, στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου εντόπισαν συνολικά 14 άτομα, εκ των οποίων 3 άνδρες, 8 γυναίκες και 3 ανήλικοι. Τα άτομα μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου.

Κατά την προανακριτική διαδικασία, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι υπόλοιποι επιβαίνοντες αναγνώρισαν έναν 24χρονο αλλοδαπό, υπήκοο Αζερμπαϊτζάν, ως τον διακινητή τους. Ο άνδρας συνελήφθη και κατηγορείται για παράνομη είσοδο στη χώρα, διακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών κατά συρροή και με σκοπό το κέρδος, καθώς και για απείθεια.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των αλλοδαπών, για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα κατέβαλαν σε κύκλωμα διακίνησης το ποσό των 5.000 ευρώ ο καθένας. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, το Λιμεναρχείο Σάμου προχώρησε στην κατάσχεση κινητού τηλεφώνου που βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντος.

