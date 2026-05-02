Σικάγο: Νεκρός ομογενής αστυνομικός από πυρά κακοκοποιού – Πένθος στη γειτονιά όπου υπηρετούσε (Video)

Πένθος έχει προκαλέσει στην ομογένεια του Σικάγο ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού Τζον Μπαρθόλομιου ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά του 26χρονου Αλφόνσο Τάλεϊ.

Το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο του 38χρονου ομογενή αστυνομικού σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες σε νοσοκομείο στο Σικάγο όταν συνόδευε τον Τάλεϊ, ο οποίος είχε συλληφθεί για επίθεση σε βάρος υπαλλήλου καταστήματος.

Police Officer John G. Bartholomew #12963

End of Watch: April 25, 2026



Officer Bartholomew dedicated his life to protecting his fellow Chicagoans. Above all, he was a beloved father, husband, son and brother. We promise to ensure his sacrifice will never be forgotten. pic.twitter.com/5OuspmnDZx — Chicago Police (@Chicago_Police) April 28, 2026

Ο Τάλεϊ, ο οποίος είχε βαρύ ποινικό παρελθόν για ξυλοδαρμό αστυνομικού, ένοπλη ληστεία, κλοπές αυτοκινήτων κ.α., είχε ισχυριστεί ότι είχε καταπιεί ναρκωτικά και δεν μπορούσε να ανασάνει.

Άγνωστο πώς, ξαφνικά τράβηξε όπλο και πυροβόλησε τόσο τον 38χρονο Μπαρθόλομιου όσο και τον 57χρονο συνάδελφό του. Από τα πυρά ο ομογενής αστυνομικός που είχε 10 χρόνια προϋπηρεσίας στην αστυνομία, άφησε την τελευταία του πνοή ενώ ο βετεράνος συνάδελφός του τραυματίστηκε βαρύτατα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αφού πυροβόλησε τους αστυνομικούς, ο 26χρονος διέφυγε γυμνός με τα ηλεκτρόδια να κρέμονται από το κορμί του, αλλά συνελήφθη σε μικρή απόσταση από το νοσοκομείο.

Στη γειτονιά Albany Park, όπου υπηρετούσε στο 17ο Αστυνομικό Τμήμα, πολίτες συρρέουν σε ένα αυτοσχέδιο μνημείο που έχει στηθεί έξω από το κτίριο, αφήνοντας λουλούδια και μηνύματα.

Όπως ανέφερε το Ίδρυμα Μνήμης της Αστυνομίας του Σικάγου, ο 38χρονος ομογενής αστυνομικός ήταν «ένας ευδιάθετος, καλοσυνάτος και ενθουσιώδης άνθρωπος, που προσφερόταν πρόθυμα για αποστολές» και ανυπομονούσε να επιστρέφει στο τέλος κάθε βάρδιας στην οικογένειά του.

Η σορός του 38χρονου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την προσεχή Πέμπτη 7 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Σικάγο ενώ η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί μια ημέρα αργότερα, την Παρασκευή, στις 10:00 (τοπική ώρα) και η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

