ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 10:46
02.05.2026 08:06

Τραμπ: «Με το τέλος του πολέμου οι τιμές θα καταρρεύσουν σαν πέτρα», λέει για την εκτόξευση του Μπρεντ

Ο αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η οικονομία των ΗΠΑ παραμένει σε τροχιά ανάκαμψης, παρά τις πιέσεις από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Αναφερόμενος στην πρώτη και τη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ τόνισε πως η κατάσταση θα εξομαλυνθεί, παρά τις δυσκολίες.

Μιλώντας στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, δήλωσε πως η παρούσα συγκυρία αποτελεί μια «παράκαμψη», κυρίως λόγω των εξελίξεων που σχετίζονται με το Ιράν, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι σύντομα η οικονομία θα επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς.

Πίεση από τις τιμές πετρελαίου

Ο αμερικανός πρόεδρος είπε πως ο δομικός πληθωρισμός βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα πενταετίας, ωστόσο ξεχώρισε τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ως βασικό πρόβλημα. Οι τιμές έχουν φτάσει σε υψηλά τετραετίας, εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και περιορισμών στην προσφορά. Παρά την άνοδο, όμως, εμφανίστηκε αισιόδοξος, υπογραμμίζοντας πως με το τέλος της κρίσης «οι τιμές θα πέσουν σαν πέτρα».

Ο ρόλος του Ιράν στην ενεργειακή κρίση

Καθοριστικό ρόλο στην άνοδο των τιμών παίζει η απόφαση των ΗΠΑ να διατηρήσουν τον αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, μέτρο που εφαρμόζεται από τα μέσα Απριλίου. Η επιλογή αυτή έχει περιορίσει την προσφορά ενέργειας στις διεθνείς αγορές, ενισχύοντας την ανοδική πορεία των τιμών.

Ο Τραμπ συνδέει άμεσα την πορεία των τιμών με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, εκτιμώντας ότι η αποκλιμάκωση των εντάσεων θα οδηγήσει σε σημαντική πτώση του κόστους ενέργειας.

Διαβάστε επίσης:

Βολιβία: Απεργία «επ’ αόριστον… έως ότου η κυβέρνηση κατανοήσει τα αιτήματα του λαού»

Μεξικό: Για πρώτη φορά γυναίκα αναλαμβάνει το υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

Tραγωδία στο Μεξικό: Νέο τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο με τουλάχιστον 11 νεκρούς και 30 τραυματίες

ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση αμυντικών συστημάτων σε Κατάρ, Κουβέιτ, Ισραήλ και ΗΑΕ

Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Σε δύο πρόσωπα εστιάζουν οι Αρχές – Ο 66χρονος και η γυναίκα στην Αθήνα

Γεωργιάδης: «Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ζητούν ανοιχτά σύνορα για λαθρομετανάστες» – «Δεν πρέπει κανείς να τους παίρνει στα σοβαρά»

Μέριλ Στριπ: Πώς κατάφερε να «διπλασιάσει» τον μισθό της στο «The Devil Wears Prada 2»

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

Πεντανόστιμη κρέμα καραμελέ με ζαχαρούχο γάλα

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

Ο ΣΚΑΪ, ο Παπαδρόσος, η Κοσιώνη, μια έρευνα για SLAPPs, η global ΕΡΤ και ένα ντοκιμαντέρ για τους 200 της Καισαριανής

Πώς κατάφερε ο Banksy να στήσει ένα άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου;

