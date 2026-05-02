Μεξικό: Για πρώτη φορά γυναίκα αναλαμβάνει το υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, επέλεξε την αγρονόμο Κολούμπα Χασμίν Λόπες για να αναλάβει το υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, αντικαθιστώντας τον Χούλιο Μπερδεγκέ, σύμφωνα με ανακοίνωση της μεξικανικής κυβέρνησης.

«Ο διορισμός της σηματοδοτεί την πρώτη φορά που μια γυναίκα τίθεται επικεφαλής της μεξικανικής αγροτικής πολιτικής», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Μεξικού.

Η Κολούμπα Χασμίν Λόπες είναι γεωπόνος από το Αυτόνομο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο (UAM) Χοτσιμίλκο. Είναι αγροοικολόγος με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη δημόσια διοίκηση από το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (INAP).

Columba López, nueva secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural; Julio Berdegué apoyará en temas internacionales del campo y otras tareas estratégicas del Gobierno de México.https://t.co/8XgSg1DuEj pic.twitter.com/IwMLqT5xfO — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) May 2, 2026

