Τραμπ για Ιράν: «Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία» – Τα στρατηγικά διλήμματα των ΗΠΑ και η νέα πρόταση της Τεχεράνης μέσω Πακιστάν

Παράλληλα, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, ανέφερε ότι οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου 2026 έχουν τερματιστεί, επικαλούμενος την εκεχειρία της 7ης Απριλίου και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία που απαιτεί έγκριση του Κογκρέσου για παράταση στρατιωτικών επιχειρήσεων πέραν των 60 ημερών.

«Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να είναι «καλύτερα» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις εμφανίζονται ξανά μπλοκαρισμένες.

«Ειλικρινά, ίσως είμαστε καλύτερα αν δεν κάνουμε καθόλου συμφωνία. Θέλετε να μάθετε την αλήθεια; Επειδή δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό το πράγμα να συνεχιστεί», είπε ο Τραμπ. «Συμβαίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό».

Νωρίτερα την Παρασκευή, πριν αναχωρήσει για τη Φλόριντα, ο Τραμπ δήλωσε στο CNN ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από την τελευταία πρόταση του Ιράν, η οποία αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης σε δημοσιογράφους ότι οι επιλογές του για το Ιράν συνοψίζονται στο ερώτημα: «Να πάμε και απλώς να τους διαλύσουμε και να τους τελειώσουμε για πάντα; Ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συμφωνία;».

«Δεν θα φύγουμε νωρίς»

Παρά την αναφορά του σε τερματισμό των εχθροπραξιών, ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας από τη Φλόριντα, διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν «και να ανακύψει ξανά πρόβλημα σε τρία χρόνια».

Ο ίδιος δήλωσε σε δημοσιογράφους την Παρασκευή: «Μόλις είχαμε συνομιλία με το Ιράν. Θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά θα έλεγα ότι δεν είμαι ικανοποιημένος».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η επίτευξη συμφωνίας αποδεικνύεται δύσκολη, εν μέρει επειδή η ιρανική ηγεσία είναι «πολύ μπερδεμένη», μετά τον θάνατο σειράς ανώτατων στρατιωτικών αξιωματούχων της στον πόλεμο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι την Πέμπτη ενημερώθηκε από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ για επιλογές που κυμαίνονταν από το «να τους διαλύσουμε και να τους τελειώσουμε για πάντα» έως το «να κάνουμε συμφωνία».

Αργότερα την Παρασκευή, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Δεν ανταποκρίνονται με το είδος της συμφωνίας που πρέπει να έχουμε. Και θα το κάνουμε αυτό σωστά. Δεν πρόκειται να φύγουμε νωρίς και μετά να προκύψει ξανά το πρόβλημα σε τρία χρόνια».

«Προδοτικό» να λένε ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θεωρεί «προδοτικό» να υποστηρίζει κανείς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν «κερδίζουν» τον πόλεμο με το Ιράν, παρά το γεγονός ότι είχε ενημερώσει νωρίτερα το Κογκρέσο πως οι εχθροπραξίες έχουν «τερματιστεί».

«Βλέπουμε τη ριζοσπαστική Αριστερά να λέει: “Δεν κερδίζουμε, δεν κερδίζουμε”. Δεν τους έχει απομείνει καθόλου στρατός. Είναι απίστευτο. Είναι πραγματικά, πιστεύω, προδοτικό, εντάξει; Θέλετε να μάθετε την αλήθεια; Είναι προδοτικό», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο The Villages, στη Φλόριντα, την Παρασκευή.

Μιλώντας για την ταχεία στρατιωτική δράση του Ιανουαρίου στη Βενεζουέλα, την οποία χαρακτήρισε «μία από τις σπουδαιότερες στρατιωτικές κινήσεις στην ιστορία», ο Τραμπ είπε ότι δεν θέλει να μιλήσει πρόωρα για νίκη στο Ιράν.

«Τα πηγαίνουμε σχεδόν εξίσου καλά στο Ιράν. Αλλά δεν μου αρέσει να μιλάω γι’ αυτό μέχρι να ολοκληρωθούν οι δουλειές», δήλωσε, χωρίς να αναγνωρίσει τις σαφείς διαφορές μεταξύ των δύο συγκρούσεων.

Νέα πρόταση της Τεχεράνης μέσω Πακιστάν

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι πρόταση για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εστάλη σε Πακιστανούς μεσολαβητές.

Το πρακτορείο δεν δημοσίευσε λεπτομέρειες, ενώ παραμένει ασαφές αν η πρόταση έχει φτάσει στις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Τεχεράνη παρέδωσε την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, αφήνοντας περιθώρια συμβιβασμού, σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσει τις συνομιλίες και να τερματιστεί το αδιέξοδο που αποδεικνύεται ιδιαίτερα κοστοβόρο για την οικονομία της.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές παραμένουν πολύ μακριά σε βασικά ζητήματα, όπως η πλήρης επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις και τις οποίες επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα.

Αραβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν επίσης ότι οι Πακιστανοί μεσολαβητές ζήτησαν από τον Ντόναλντ Τραμπ να μη βιαστεί να αποφασίσει νέα στρατιωτική επιλογή, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη εβδομάδα, καθώς ενδέχεται να τεθούν στο τραπέζι προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διπλωματική λύση.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, σχολιάζοντας τη νέα ιρανική πρόταση. «Θα δούμε τι θα συμβεί».

Στενά του Ορμούζ, λιμάνια και κυρώσεις

Η πρόταση της Τεχεράνης φαίνεται να κάνει ένα βήμα προς τις ΗΠΑ, καθώς προβλέπει συζήτηση για τους όρους ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ ταυτόχρονα με αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και τη χαλάρωση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Προηγουμένως, το Ιράν ζητούσε από τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό ως προϋπόθεση για την έναρξη συνομιλιών και να συμφωνήσουν στους όρους λήξης του πολέμου πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ και το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η νέα πρόταση προβλέπει επίσης ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθούν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με τις πηγές της Wall Street Journal, η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι είναι έτοιμη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, εφόσον η Ουάσιγκτον δείξει θετική στάση απέναντι στη νέα πρόταση.

«Νομίζω ότι ευθυγραμμίζει τα κίνητρα όλων, καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν θα μπορούσαν να αποκομίσουν κάποια περιορισμένη οικονομική ανακούφιση, ενώ μετατίθενται πιο δύσκολα και χρονοβόρα ζητήματα», δήλωσε στην εφημερίδα ο Ρίτσαρντ Νέφιου, πρώην ανώτερος διαπραγματευτής των ΗΠΑ με το Ιράν και νυν συνεργάτης του Πανεπιστημίου Κολούμπια.

Επιστολή στο Κογκρέσο για λήξη των εχθροπραξιών

Την ίδια ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν έχουν σταματήσει, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο.

Στην επιστολή του υπογράμμισε ότι συμμορφώνεται με τη νομοθεσία που απαιτεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο, προκειμένου να παρατείνει μια ένοπλη σύγκρουση πέραν των 60 ημερών.

«Στις 7 Απριλίου 2026 έδωσα εντολή για εκεχειρία δύο εβδομάδων. Έκτοτε, η εκεχειρία έχει παραταθεί. Δεν έχει υπάρξει ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν και των ΗΠΑ από την 7η Απριλίου 2026. Οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου 2026 έχουν τερματιστεί», έγραψε ο Τραμπ.

Η αναφορά αυτή συνδέεται με την προθεσμία των 60 ημερών για την έγκριση του Κογκρέσου, εφόσον ο πρόεδρος επιθυμούσε τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο πόλεμος με το Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και ο Τραμπ ενημέρωσε σχετικά το Κογκρέσο δύο ημέρες αργότερα, οπότε και άρχισε η αντίστροφη μέτρηση των 60 ημερών.

Με βάση το αμερικανικό Σύνταγμα, μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να «κηρύσσει» πόλεμο.

Ωστόσο, νόμος που υιοθετήθηκε το 1973 επιτρέπει στον Αμερικανό πρόεδρο να ξεκινά περιορισμένης διάρκειας στρατιωτική επιχείρηση για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης που προέκυψε έπειτα από επίθεση εναντίον των ΗΠΑ.

Ο ίδιος νόμος απαιτεί από τον πρόεδρο είτε να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις έπειτα από 60 ημέρες είτε να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχισή τους είτε να αιτηθεί παράταση 30 ημερών, επικαλούμενος «αναπόφευκτη στρατιωτική αναγκαιότητα» για την ασφάλεια των ενόπλων δυνάμεων.

Πωλήσεις όπλων 8,6 δισ. δολαρίων σε συμμάχους στη Μέση Ανατολή

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή: στο Ισραήλ, στο Κατάρ, στο Κουβέιτ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το Ισραήλ προτίθεται να αποκτήσει συστήματα APKWS, δηλαδή Advanced Precision Kill Weapon System, εκτιμώμενης αξίας 992,4 εκατ. δολαρίων.

Το Κατάρ αναμένεται να αποκτήσει πυραύλους Patriot και συναφή εξοπλισμό αξίας 4,01 δισ. δολαρίων, καθώς και συστήματα APKWS αξίας 992,4 εκατ. δολαρίων.

Το Κουβέιτ πρόκειται να αποκτήσει σύστημα διοίκησης IBCS, δηλαδή Integrated Battle Command System, αξίας 2,5 δισ. δολαρίων, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προτίθενται να αποκτήσουν συστήματα APKWS αξίας 147,6 εκατ. δολαρίων.

Η ανακοίνωση έγινε εννέα εβδομάδες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν και τρεις εβδομάδες αφότου τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία.

Απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών από τη Γερμανία

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το Πεντάγωνο, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη, μετά τη διαμάχη με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

Τη Δευτέρα, ο Μερτς υποστήριξε ότι οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δήλωσε ότι η απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 6 έως 12 μηνών.

Διαβάστε επίσης:

Οι ΗΠΑ αναζητούν βοήθεια για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ επιτίθεται σε συμμάχους

Βολές Χαμενεΐ κατά ΗΠΑ: Είναι χάρτινη τίγρη, ούτε τις βάσεις τους δεν μπορούν να προστατέψουν

Για αναξιοπιστία των ΗΠΑ μιλά η ΕΕ μετά τους νέους δασμούς Τραμπ – «Απαράδεκτη συμπεριφορά»