ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 10:46
02.05.2026 07:52

Βολιβία: Απεργία «επ’ αόριστον… έως ότου η κυβέρνηση κατανοήσει τα αιτήματα του λαού»

bolivia

Η εργατική συνομοσπονδία της Βολιβίας (COB) κήρυξε χθες Παρασκευή απεργία διαρκείας, υπογραμμίζοντας πως η κεντροδεξιά κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα της εν μέσω της βαθιάς οικονομικής κρίσης στη χώρα.

Μεταξύ άλλων, η COB αξιώνει αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 20%, κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις, και αύξηση των συντάξεων.

Χιλιάδες εργαζόμενοι από διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών και ανθρακωρύχων, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της COB και συγκεντρώθηκαν στην πόλη Ελ Άλτο για να τιμήσουν την Εργατική Πρωτομαγιά.

«Από σήμερα, κηρύσσεται απεργία επ’ αόριστον… έως ότου η κυβέρνηση κατανοήσει τα αιτήματα του λαού», τόνισε ο γενικός γραμματέας της COB Μάριο Αργκόγιο. «Ο αγώνας είναι σκληρός, αλλά θα νικήσουμε», βροντοφώναξαν οι παρευρισκόμενοι.

Η απάντηση του Ροδρίγο Πας

Ο πρόεδρος Ροδρίγο Πας επέκρινε έντονα τους ηγέτες των συνδικαλιστικών ενώσεων σχετικά με το αίτημά τους για αυξήσεις μισθών, παρόλο που η κυβέρνησή του είχε ήδη αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 20% τον Ιανουάριο. «Εάν θέλετε αυξήσεις μισθών, ξεκινήστε δημιουργώντας θέσεις εργασίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Βολιβίας σε εκδήλωση στην Κοτσαμπάμπα.

Ο κεντροδεξιός Ροδρίγο Πας ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο, έπειτα από 20 χρόνια διακυβέρνησης της Βολιβίας από σοσιαλιστικές κυβερνήσεις υπό τον Έβο Μοράλες (2006-2019) και τον Λουίς Άρσε (2020-2025).

mexico

PATRIOT_NEW_123_upscaled
kefalonia_main
adonis georgiadis 88- new
g_20cs_the_devil_wears_prada_2_4_87
MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
crema_karamele
anna maria foto
media mouse entos
banksy
mexico

PATRIOT_NEW_123_upscaled
kefalonia_main
