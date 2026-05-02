Εύβοια: Πλωτά φράγματα μήκους 10 χιλιομέτρων για τις μωβ μέδουσες – Πού οφείλεται το φαινόμενο

Την τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων μήκους 10 χιλιομέτρων στη θάλασσα του νότιου Ευβοϊκού για την αντιμετώπιση των μωβ μεδουσών που επέστρεψαν και φέτος, αποφάσισε η περιφέρεια Εύβοιας.
Πρόκειται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά που στις θάλασσες της νότιας Εύβοιας εμφανίζονται οι μωβ μέδουσες προκαλώντας την έντονη ανησυχία των πολιτών.
Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου, η περιφέρεια Εύβοιας αποφάσισε να τοποθετήσει πλωτά φράγματα, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Γ. Κελαιδίτη.
Με δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο κ. Κελαιδίτης τόνισε ότι παράλληλα με τις συμβουλές των επιστημόνων για την αντιμετώπιση της εμφάνισης των μωβ μεδουδών θα τοποθετηθούν πλωτά φράγματα με δίχτυα σε συγκεκριμένες παραλίες.
Διευκρίνισε δε ο αντιπεριφερειάρχης ότι η εμφάνιση των μεδουσών σε παραλίες οφείλεται τόσο στον κυματισμό όσο και στα θαλάσσια ρεύματα.
Σε ερώτηση για το κατά πόσον αποδίδουν τα πλωτά φράγματα ο κ. Κελαιδίτης απάντησε καταφατικά διευκρινίζοντας ότι στον Ευβοικό εφαρμόζονται φέτος για πρώτη φορά.
Κληθείς να σχολιάσει την εμφάνιση των μωβ μεδουσών στις θάλασσες του Ευβοικού και φέτος, η υδροβιολόγος Αναστασία Μήλιου, τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και πανικού. Εξήγησε δε ότι πως την άνοιξη είναι η εποχή παραγωγής και των θαλάσσιων μεδουσών.
Σε ό,τι αφορά τις αιτίες που το φαινόμενο των μωβ μεδουσών έχει γίνει τόσο έντονο στον Ευβοϊκό η κ. Μήλιου επισήμανε ότι αυτό οφείλεται τόσο στην κλιματική αλλαγή αλλά κυρίως στην υπεραλίευση, στην παράνομη αλίευση αλλά και στο ψάρεμα με χρήση δυναμίτη.
