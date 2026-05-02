Εύβοια: Πλωτά φράγματα μήκους 10 χιλιομέτρων για τις μωβ μέδουσες – Πού οφείλεται το φαινόμενο

Την τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων μήκους 10 χιλιομέτρων στη θάλασσα του νότιου Ευβοϊκού για την αντιμετώπιση των μωβ μεδουσών που επέστρεψαν και φέτος, αποφάσισε η περιφέρεια Εύβοιας.

Πρόκειται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά που στις θάλασσες της νότιας Εύβοιας εμφανίζονται οι μωβ μέδουσες προκαλώντας την έντονη ανησυχία των πολιτών.

Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου, η περιφέρεια Εύβοιας αποφάσισε να τοποθετήσει πλωτά φράγματα, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Γ. Κελαιδίτη.

Με δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο κ. Κελαιδίτης τόνισε ότι παράλληλα με τις συμβουλές των επιστημόνων για την αντιμετώπιση της εμφάνισης των μωβ μεδουδών θα τοποθετηθούν πλωτά φράγματα με δίχτυα σε συγκεκριμένες παραλίες.

Διευκρίνισε δε ο αντιπεριφερειάρχης ότι η εμφάνιση των μεδουσών σε παραλίες οφείλεται τόσο στον κυματισμό όσο και στα θαλάσσια ρεύματα.

Σε ερώτηση για το κατά πόσον αποδίδουν τα πλωτά φράγματα ο κ. Κελαιδίτης απάντησε καταφατικά διευκρινίζοντας ότι στον Ευβοικό εφαρμόζονται φέτος για πρώτη φορά.

«Δεν υπάρχει λόγος πανικού»

Κληθείς να σχολιάσει την εμφάνιση των μωβ μεδουσών στις θάλασσες του Ευβοικού και φέτος, η υδροβιολόγος Αναστασία Μήλιου, τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και πανικού. Εξήγησε δε ότι πως την άνοιξη είναι η εποχή παραγωγής και των θαλάσσιων μεδουσών.

Σε ό,τι αφορά τις αιτίες που το φαινόμενο των μωβ μεδουσών έχει γίνει τόσο έντονο στον Ευβοϊκό η κ. Μήλιου επισήμανε ότι αυτό οφείλεται τόσο στην κλιματική αλλαγή αλλά κυρίως στην υπεραλίευση, στην παράνομη αλίευση αλλά και στο ψάρεμα με χρήση δυναμίτη.

Μωβ και καφέ μέδουσες κατακλύζουν τις θάλασσες του Ευβοϊκού κόλπου – Ανησυχία από τους κατοίκους (video)

Κλιματική αλλαγή: H Ευρώπη, η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη

Το «θαυματουργό» φυτό που καθαρίζει το νερό από τα μικροπλαστικά



