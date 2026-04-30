search
ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 10:48
search
MENU CLOSE
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.04.2026 09:53

Μωβ και καφέ μέδουσες κατακλύζουν τις θάλασσες του Ευβοϊκού κόλπου – Ανησυχία από τους κατοίκους (video)

medousa new

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει ξανά στην Εύβοια η αυξημένη παρουσία μεδουσών, καθώς τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται συνεχής άνοδος του αριθμού τους, δημιουργώντας εικόνες που προκαλούν φόβο στις παραλίες.

Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στις περιοχές της Δάφνης και των Πολιτικών, όπου η συγκέντρωση των μεδουσών είναι μεγάλη.

Η εικόνα που παρουσιάζεται είναι ταυτόχρονα εντυπωσιακή και ανησυχητική, με τους κατοίκους να εκφράζουν έντονο προβληματισμό.

Οπως λένε, εαν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση τότε θα είναι αδύνατο να κολυμπήσει κάποιος σε αυτές τις παραλίες όταν μπούμε στην καλοκαιρινή περίοδο.

Συγκεκριμένα, οι μέδουσες αυτές απλώνονται σε μια απόσταση 5 μιλίων περίπου, από τα Πολιτικά μέχρι τη Δάφνη.

Αυτό που τονίζουν οι ειδικοί είναι πως πλέον έχει εκλείψει και ο φυσικός εχθρός της μέδουσας, δηλαδή άλλα ψάρια τα οποία τρέφονται με αυτές τα οποία δεν υπάρχουν σε αρκετό πληθυσμό ώστε να έχουν την προσοχή των ειδικών.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

google-maps_3004_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

aristoxenou_pagrati
ΕΛΛΑΔΑ

oegne new
ΥΓΕΙΑ

stolos_gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
PODCASTS

dora pavlopoulos farantouris tzakri
ΚΑΛΧΑΣ

LIFESTYLE

dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Muhoozi-Kainerugaba
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 10:47
parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

google-maps_3004_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

aristoxenou_pagrati
ΕΛΛΑΔΑ

1 / 3