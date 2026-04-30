«Τακούνια στον Βάλτο» του Άκη Δήμου στο θερινό Λαμπέτη και σε καλοκαιρινή περιοδεία

«Τακούνια στον Βάλτο», το νέο έργο του Άκη Δήμου, μία ποπ πολιτική κωμωδία, ξεκινάει την Τρίτη 2 Ιουνίου στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
Η παράσταση θα επισκεφτεί -στο πλαίσιο περιοδείας- παράλληλα με την Ταράτσα του Λαμπέτη μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μανώλης Δούνιας και ο Αιμίλιος Χειλάκης.
Ένας Υπουργός, η γυναίκα του, ένα στέλεχος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Μια εκκεντρική, φιλόδοξη συγγραφέας κι ένας ανερχόμενος, εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Ένας φλογερός (λέμε τώρα) έρωτας, που κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται. Μια επέτειος γάμου που εξελίσσεται σε φάρσα, ένα σωρό άπλυτα που βγαίνουν στη φόρα (αλλά δεν υπάρχει νερό για να πλυθούν) και η δημόσια ζωή μιας χώρας που από άλλα κινδυνεύει και γι’ άλλα καίγεται . Και όλα αυτά ενώ όλοι περιμένουν από στιγμή σε στιγμή την άφιξη του Πρωθυπουργού στην δεξίωση.
Μια ποπ πολύχρωμη κωμωδία για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής (και όχι μόνο).
Στην (πολιτική) σκηνή του θεάτρου: Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Συσσοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης.
Ταυτότητα παράστασης:
Ημέρες παραστάσεων:
Ιούνιος 2026
Ιούλιος 2026
Αύγουστος 2026
Σεπτέμβριος 2026
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
