search
ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 12:44
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

«Τακούνια στον Βάλτο» του Άκη Δήμου στο θερινό Λαμπέτη και σε καλοκαιρινή περιοδεία

parastasi_new

«Τακούνια στον Βάλτο», το νέο έργο του Άκη Δήμου, μία ποπ πολιτική κωμωδία, ξεκινάει την Τρίτη 2 Ιουνίου στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.

Η παράσταση θα επισκεφτεί -στο πλαίσιο περιοδείας- παράλληλα με την Ταράτσα του Λαμπέτη μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μανώλης Δούνιας και ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Ένας Υπουργός, η γυναίκα του, ένα στέλεχος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Μια εκκεντρική, φιλόδοξη συγγραφέας κι ένας ανερχόμενος, εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Ένας φλογερός (λέμε τώρα) έρωτας, που κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται. Μια επέτειος γάμου που εξελίσσεται σε φάρσα, ένα σωρό άπλυτα που βγαίνουν στη φόρα (αλλά δεν υπάρχει νερό για να πλυθούν) και η δημόσια ζωή μιας χώρας που από άλλα κινδυνεύει και γι’ άλλα καίγεται . Και όλα αυτά ενώ όλοι περιμένουν από στιγμή σε στιγμή την άφιξη του Πρωθυπουργού στην δεξίωση.

Μια ποπ πολύχρωμη κωμωδία για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής (και όχι μόνο).

Στην (πολιτική) σκηνή του θεάτρου: Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Συσσοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης.

Ταυτότητα παράστασης:

  • Κείμενο: Άκης Δήμου
  • Σκηνοθεσία: Μανώλης Δούνιας – Αιμίλιος Χειλάκης
  • Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου
  • Κοστούμια: Αλεξία Θεοδωράκη
  • Μουσική – Ηχητικός Σχεδιασμός: Κώστας Νικολόπουλος
  • Φωτισμοί: Νίκος Σωτηρόπουλος

Ημέρες παραστάσεων:

  • Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη
  • Ώρα έναρξης: 21.00
  • ΧώροςΤαράτσα Θεάτρου Λαμπέτη (Λ. Αλεξάνδρας 106, Αθήνα)

Στάσεις Περιοδείας

Ιούνιος 2026

  • Πέμπτη 18/06/2026 – Καλαμάτα – Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Ιούλιος 2026

  • Παρασκευή 10/07/2026 – Κοζάνη – Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Κοζάνης
  • Σάββατο 11/07/2026 – Ιωάννινα – Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ Ιωαννίνων
  • Κυριακή 12/07/2026 – Τρίκαλα – Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρούριο Τρικάλων
  • Πέμπτη 16/07/2026 – Κατερίνη – Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης
  • Παρασκευή 17/07/2026 – Θεσσαλονίκη – Θέατρο Δάσους
  • Σάββατο 18/07/2026 – Πολύγυρος – Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου
  • Κυριακή 19/07/2026 – Βέροια – Θέατρο Άλσους Μελίνα Μερκούρη Βέροιας
  • Πέμπτη 23/07/2026 – Λαύριο – Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου
  • Παρασκευή 24/07/2026 – Χαλκίδα – Θέατρο Ορέστης Μακρής
  • Παρασκευή 31/07/2026 – Λάρισα – Κηποθέατρο Αλκαζάρ

Αύγουστος 2026

  • Σάββατο 01/08/2026 – Ωρωπός – Σινεμά Αθηναία Ωρωπού
  • Κυριακή 02/08/2026 – Αίγινα – Προαύλιο 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας

Σεπτέμβριος 2026

  • Πέμπτη 03/09/2026 – Βόλος – Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη Βόλου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3