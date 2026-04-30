ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 12:41
30.04.2026 10:47

«Ο Μέγας Ιεροεξεταστής» του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι στο θέατρο Αλκμήνη

30.04.2026 10:47
Η παράσταση «Ο Μέγας Ιεροεξεταστής», βασισμένη στο εμβληματικό κεφάλαιο από τους Αδελφούς Καραμάζοφ του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, παρουσιάζεται στο Θέατρο Αλκμήνη για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Ο πυρήνας του μύθου είναι διαχρονικός. Αναφέρεται σε κάθε είδος και μορφή εξουσίας. Πρόκειται για μια εκπληκτική ανατομία της ανθρώπινης προσωπικότητας -τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο- όσον αφορά στο ερώτημα «εξουσία ή ελευθερία;»

Παρουσιάζεται ως ένα ποίημα του δεύτερου από τους τρεις αδελφούς Καραμάζωφ, του πιο φιλοσοφημένου, του Ιβάν. Ο Ιβάν το παρουσιάζει στον μικρότερο αδελφό, Αλιόσα, τον πιο θρησκευόμενο, εκείνη τη στιγμή δόκιμο μοναχό.

Η ιστορία, που μεταφέρει ο Ιβάν στον αδελφό του Αλιόσα διηγείται την επιστροφή του Χριστού στην Γη, και συγκεκριμένα στην Σεβίλλη του 15ου αιώνα. Πλήθος ανθρώπων τον υποδέχεται παραληρώντας από συγκίνηση, ώσπου περνά από εκεί ο Μέγας Ιεροεξεταστής, ο οποίος τον συλλαμβάνει. Την νύχτα πηγαίνει να τον επισκεφτεί στο κελί του.

Ο Μέγας Ιεροεξεταστής αποδεικνύει στον Ιησού με επιχειρήματα ότι αυτό που έφερε στη Γη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Κι αυτό γιατί ο Χριστός παρεξήγησε τη φύση των ανθρώπων και, στην προσπάθειά του να κάνει καλό, έκανε κακό. Για μεγάλο χρονικό διάστημα πιστεύεις ότι έχει δίκιο.

Σταδιακά, όμως, μπορεί να δει κανείς την αδυναμία των επιχειρημάτων, που είναι και η αδυναμία κάθε δικτατορίας -είτε αυτή είναι θρησκευτική είτε κοινωνικής φύσεως- κι έτσι, άμα ακολουθήσεις την πολύ δομημένη σειρά των επιχειρημάτων του έργου, μπαίνεις στην καρδιά αιώνιων ερωτημάτων που κυριαρχούν στον κόσμο, σήμερα περισσότερο από ποτέ.

Πληροφορίες Παράστασης

  • Ημερομηνίες: Κάθε Τετάρτη (6, 13, 20 και 27 Μαΐου)
  • Ώρα Έναρξης: 19:00

Συντελεστές:

  • Σκηνοθεσία & Ερμηνεία: Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος
  • Μετάφραση: Άρης Αλεξάνδρου
  • Επεξεργασία Κειμένου: Ματίνα Μόσχοβη

Διαβάστε επίσης:

Σίνθια Ερίβο: Διέκοψε παράσταση στο Γουέστ Εντ γιατί αντιλήφθηκε θεατή να βιντεοσκοπεί

«Εκάβη – Στη σκιά της Πολιτείας» σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού: Η τελευταία παράσταση στο Ηρώδειο πριν το τριετές κλείσιμό του

Το Θέατρο Τέχνης φωτίζει για πρώτη φορά στη σκηνή του Υπογείου τη ζωή, το έργο και το ανθρώπινο αποτύπωμα της Έλλης Αλεξίου

TRAVEL

FedHATTA: Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες την Πρωτομαγιά

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πέθανε ο τραγουδιστής της country David Allan Coe

ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Πάρνηθα – Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής (videos)

ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Eτοιμάζει «φράχτη» με κροκόδειλους και δηλητηριώδη φίδια στα σύνορα με το Μπανγκλαντές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ήρθε η ώρα για αναθεώρηση του άρθρου 16 (Video)

PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

ΚΑΛΧΑΣ

Η έλλειψη «προθύμων» στην ΚΟ της ΝΔ και ο ανασχηματισμός, η ευχή της Ντόρας για Καραμανλή και ο Προκόπης, ο Φαραντούρης και άλλες μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Οι περιοχές που φοβίζουν για σεισμό άνω των 6,5 Ρίχτερ

ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 12:41
TRAVEL

FedHATTA: Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες την Πρωτομαγιά

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πέθανε ο τραγουδιστής της country David Allan Coe

ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Πάρνηθα – Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής (videos)

